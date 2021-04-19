В Канаде 21 тюлень найден обезглавленным и со странными дырами в животе

Что-то странное уже не первый год происходит у берегов Канады, где недавно обнаружили 21 обезглавленного тюленя. До сих пор не ясно, сделано ли это было руками человека или по "природным" причинам. На телах тюленей также были найдены отверстия.

Жительница Кейп-Бретона, Новая Шотландия, Канада, отправилась недавно на прибрежную прогулку и сделала тревожное открытие: почти два десятка обезглавленных тюленей усеивали берега двух пляжей.

"Я не могла поверить в это… Я никогда не видела ничего подобного. Мне не нравится, когда страдают какие-либо животные. Я была очень встревожена случившимся", – рассказывает Кимберли Хейман.

Как сообщает National Post, во время полуденной прогулки по береговой линии залива Биг-Глейс в прошлое воскресенье Хейман и несколько друзей были поражены, обнаружив 10 тюленей без головы и с непонятными дырками в туше, которые лежали на пляжной гальке, недалеко от воды.

Трупного запаха не было, а тела даже на вид все еще казались довольно свежими.

Хейман расстроилась увиденным, но когда она на следующий день снова пошла с друзьями на прогулку, то они нашли еще 11 обезглавленных и продырявленных тюленей.

Отдел рыболовства и океанов Канады подтвердил, что уже знает о безголовых тюленях в Новой Шотландии, заявив, что этим делом занимается Общество защиты морских животных Новой Шотландии (MARS). Для Общества это был не первый подобный инцидент, так как в апреле прошлого года несколько сотен мертвых тюленей были обнаружены на берегу мыса Бретон и берегов Самбро.

В этом случае координатор общества сказал журналистам CBC News, что похоже, что тюлени не были убиты в ходе охоты. Хейман при этом сообщила, что не видела отделенных голов тюленей рядом с тушами или где-то в стороне.

Подобные проблемы сохраняются и на западном побережье Канады, где у берегов Британской Колумбии были найдены обезглавленные морские львы. В июне прошлого года зоолог по морским млекопитающим доктор Анна Холл заявила, что, по ее мнению, обезглавленные морские львы на восточном побережье острова Ванкувер были преднамеренно обезглавлены людьми, причем один инцидент был заснят на камеру.

Что касается того, что происходит на пляжах Новой Шотландии, Холл сказала, что, по ее мнению, тут может происходить подобное преступление. По ее словам, между видами туш и способом отделения голов есть сходство.

Однако исполнительный директор MARS и биолог по морским млекопитающим Тоня Виммер считает, что тюлени лишились голов по естественным причинам и что подобное якобы случается регулярно с разными количеством тюленей.

Она также раскритиковала версию о том, что отверстия в телах тюленей, которые в основном находились в районе живота там, где пупок или ниже, где гениталии, были причинены оружием человека.

"Судя по изображениям и информации, которые мы получили, многие из отверстий находятся там, где мог бы быть пупок, и, вероятно, их проделали другие животные. Часто падальщики целятся в область вокруг пупка, гениталии или глаза".

Хотя были разные теории о том, что тут произошло, в том числе о том, что головы тюленей были раздавлены движущимся льдом, Виммер в итоге сказала, что не может с уверенностью сказать, что случилось на этот раз.

"Причина остается неизвестной", – сказала она. "Но у большинства животных, которых мы исследовали во время подобных инцидентов, это, похоже, не было связано с человеческими взаимодействиями".

Анна Холл, услышав версию про лед, сразу же засомневалась в ней.

"Я была бы очень удивлена, если бы такое количество тюленей было обезглавлено просто морским льдом. Я никогда не слышала об этом раньше и в нашем регионе о подобном не сообщалось".

Далее Холл сказала, что тревожно видеть столько обезглавленных тюленей в одном локализованном регионе, что, по ее словам, вызывает подозрения. Хотя она сказала, что это также может быть результатом нападения акул, она высказалась, что по-прежнему считает, что в этом может быть что-то еще.

"Огромное количество животных, обнаруженных за такой короткий промежуток времени – 21 животное за три дня – предполагает, что существует вероятность того, что в реальности количество пострадавших тюленей может быть больше. Более вероятно, что в этом есть человеческий фактор, и я действительно надеюсь, что будут предприняты соответствующие шаги, чтобы окончательно определить причину смерти этих животных".

По словам Кимберли Хейман, ее столкновение с этими изувеченными тюленями было довольно пугающим опытом, особенно с учетом, что до сих пор никто не знает наверняка, что тут случилось. Она добавила, что не хотела бы, чтобы это происходило каждый год.

"Я просто чувствую, что если это не что-то естественное, то какого черта тут происходит? Для меня это очень странно".