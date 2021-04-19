Услышав громкий плачущий звук в лесу, не спешите идти в его сторону

Леса всегда были для человека загадкой. С незапамятных времен в разных культурах ходили рассказы о вещах, скрывающихся за деревьями, скрытых от глаз и находящимися за пределами нашего понимания.

Одной из распространенных тайн, связанных с лесами, являются случайные странные вопли и крики, часто с плачем, которые исходят из этих диких мест, вызывая трепет, удивление и страх.

Эти крики и вопли, как правило, невозможно связать с каким-то конкретным зверем, даже с лисами, которые иногда любят истошно поорать и чьи крики иногда напоминают женские.

На сайте американского исследователя "монстров и призраков" Лона Стриклера была опубликована история, в которой принимал участие он лично. Случилось это в 1988 году, когда он случайно услышал от своего старого друга Энди, любившего походы по лесам вместе с отрядом бойскаутов, что в одном месте в лесу они слышали жуткие странные вопли.

Было это неподалеку от местечка под названием "Лагерь Коневаго" (Camp Conewago), расположенном к северу от Нью-Оксфорда, в округе Адамс, штат Пенсильвания. Крики, услышанные ребятами и Энди, были настолько страшными, что очень напугали их. Настолько, что они решили полностью свернуть свой поход и вернуться в лагерь.

Стриклер очень заинтересовался этим случаем и уговорил Энди показать ему это место, чтобы лично его осмотреть. Лон, Энди и еще один их приятель по имени Джон собрались для многодневного похода, так как это место находилось в самой глуши, если идти вдоль ручья Коневаго.

Первая их ночь в лесу прошла без происшествий, хотя у всех них возникло стойкое ощущение, что из леса за ними кто-то наблюдает. Также в ту ночь они слышали подозрительный шорох совсем рядом со своими палатками, но пытались объяснить это естественными причинами – какими-нибудь белками или барсуками.

На следующий день они прошли еще несколько миль по лесу вдоль ручья и все это время их так же не оставляло ощущение, что кто-то пристально смотрит на них со стороны. Они пытались списать это на свою нервозность.

На вторую ночь случилось то, ради чего они забрались в это место:

"Вечером, когда мы сидели у костра и разговаривали о футболе, внезапно снизу по течению ручья раздался крик. Сначала я подумал, что это похоже на сову, но через несколько минут это повторилось снова, и теперь это отчетливо походило на крик ребенка.

Я не мог сказать, как далеко от нас это было, но крик длился несколько секунд, потом замолкал, а потом снова появлялся. Мы встали и прошли несколько метров в лес, ожидая снова услышать звук, но теперь было тихо.

Около часа было тихо, и мы обсуждали, что могло естественным образом вызвать этот звук. Я слышал, как кричат ​​рыси, совы и кролики, и ни один из них не звучал близко к этому. Мы сошлись во мнении, что это точно был детский плач.

Мы решили не спать всю ночь. Была полная луна, и нам была видна большая часть леса и ручья. Примерно в час ночи я прошелся по периметру нашего лагеря, когда вдруг почувствовал, что кто-то наблюдает за мной. Я остановился и попытался понять, что происходит, а потом рассказал Энди и Джону о своих чувствах, и мы пошли глубже в лес к развилке.

Мы прошли около 15 метров, когда внезапно справа от нас увидели большую темную фигуру с ярко-красными глазами, стоящую в воде ручья. И вдруг она взлетела прямо в воздух с слышимым свистом, а через несколько секунд мы услышали еще один "детский плач", который, казалось, стихах, как будто удалялся от нас.

Мы поспешили обратно в лагерь и попытались понять, видели ли мы все одно и то же. Энди был в шоке и не разговаривал несколько минут, пока я не подтолкнул его к воспоминаниям. Джон был на удивление спокоен и оценил, что существо было около шести футов роста (182 см), темного цвета и, казалось, что-то выходило из его спины.

Я также заметил непонятные структуры на спине и сказал, что это напомнило мне крылья, но я не был уверен. Далее мы все согласились, что у него были ярко-красные глаза. Это существо или фантом скрылось от нас так быстро, что у нас даже не было времени навести на него фонарик.

Энди после этого не хотел ночевать в лесу, а хотел возвратиться к зданию лесного управления, а утром вернуться за вещами. Он и Джон пошли обратно, но я решил остаться в лагере до конца ночи. Однако ничего значительного в ту ночь больше не произошло, хотя ощущение того, что за мною наблюдают, осталось".

Далее Лон Стриклер пришел к выводу, что существо, с которым они столкнулись, очень похоже на знаменитого Человека-Мотылька, но не нашел весомых причин, по которым этому существу надо было сидеть в лесной глуши и вопить как плачущий ребенок, пугая туристов.

Впрочем, спустя годы он столкнулся с еще одним похожим случаем, когда бойскауты в том же лесу услышали странные вопли и потом увидели монстра.

"В 2008 году я получил электронное письмо от человека, который жил примерно в миле ниже по течению от места этого инцидента (недалеко от плотины Дика). Он заявил, что много лет слышал в местном лесу подобные крики и что эти ужасные звуки продолжаются по сей день.

Вскоре после этого я получил письмо от командира местного отряда бойскаутов, который рассказал, что несколько мальчиков из его отряда стали свидетелями того, что они описали как "дракона", ростом 6 футов с крыльями и хвостом. При этом мальчики были уверены, что существо было покрыто мехом или чем-то вроде перьев.

Он сказал, что мальчики казались серьезными, когда рассказывали об этом, но он тогда подумал, что они просто шутят, и не поверил им. Но потом он наткнулся на мою историю о встрече в этом лесу с красноглазым и решил, что мальчики могли говорить правду.

С того времени я продолжал регулярно проверять истории из этого района, пытаясь понять, не случалось ли там что-то еще", – писал Стриклер.