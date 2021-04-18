 

Белорусский суд признал процент по российскому кредиту завышенным

18.04.2021, 10:49, Разное
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Суд Петриковского района вынес постановление об аннулировании долгов Белоруссии по российскому кредиту.

В ходе судебного заседания было установлено, что процент по выданному Россией кредиту был завышен и нарушал права белорусской стороны.

В суде также подчеркнули, что в столь сложной обстановке в мире страны Союзного государства должны всячески способствовать развитию друг друга и подавать руку помощи в экстремальных ситуациях.

– В те моменты, когда со всех сторон враги пытаются дестабилизировать обстановку на территории союзных стран, непозволительно устанавливать такие проценты по кредитам. По этой причине, в связи с изданной вчера правкой в наше финансовое законодательство, суд аннулирует задолженность Беларуси. С момента вступления в силу решения суда долг белорусской стороны в размере 8.1 млрд долларов будет признан недействительным, — озвучил решение судья Петриковского районного суда Валерий Ефимов.

Судебное заседание прокомментировал также президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.

– Этот долг должен быть признан недействительным. И точка! Когда на президента братской страны готовят покушение, пытаются осуществить военный переворот с целью демократизации политического строя и делают прочие пакости так называемый старший брат выставляет счёт. Нахрена нам нужно такое братство? Такая великая страна, как Россия просит назад жалкие 8 миллиардиков? Позор. Хотя бы спасибо им, что сдали этих мерзавцев Федуту и Зянковича, которые хотели запереть мою семью в подвале. Так бы оказались мне ещё должны эти россияне, — сказал он.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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