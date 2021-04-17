В целях профилактики алкоголизма в каждую десятую бутылку пива будут добавлять мочу

Минздрав России рекомендовал производителям пива наполнять каждую десятую бутылку пива, разлитую отечественным производителем, мочой.

Таким образом чиновники рассчитывают уменьшить количество пьющих граждан в стране и провести эффективную профилактику молодёжного алкоголизма.

– Конечно, не факт, что нашей инициативе суждено реализоваться в том виде, в котором мы задумали, но определённые успехи у нас будут. В частности, мы рассчитываем спасти от алкоголизма молодёжь. Сегодня пропагандируется употребление алкогольных напитков и юноши, и даже девушки этому подвержены. А вот купит такой человек пиво, а оно на вкус похоже на мочу, он разочаруется и больше покупать не будет, – рассказала представитель Минздрава Анна Синякова.

В ведомстве добавили, что позволят производителям не маркировать бутылки с мочой, а также продавать их по аналогичной цене. Производители нейтрально отреагировали на инициативу Минздрава, некоторые отметили, что разливаемый ими хмельной напиток уже не сильно отличается по своим вкусовым качеством от урины.

– Мы не очень хотим менять рецептуру алкогольной продукции, тем более она уже опробована годами и нравится потребителю, но раз Минздрав сказал «надо», значит – надо. Тем не менее, хочу заверить, что большинство отечественных любителей пива не ощутят разницу, – пояснил директор одной из частных пивоварен Санкт-Петербурга.

В Минздраве добавили, что перед добавлением в пиво вся моча должна сдаваться на анализ. В жидкости не должны содержатся бактерии, сахар и наркотические вещества.

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