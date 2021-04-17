Украинская студия анонсировала продолжение игры “Как достать соседа” с новой локацией на Донбассе
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Украинская студия Frogwares, известная по играм о Шерлоке Холмсе, сообщила о покупке прав на серию игр “Как достать соседа” и анонсировала разработку продолжения знаменитой головоломки.
Новая часть, которая будет перезапуском серии, а не продолжением, перенесет игрока во вымышленный городок на востоке Украины. Разработчики заострили внимание, что игра будет разворачиваться на их родине и коснется актуальных проблем.
После анонса Frogwares опубликовали небольшой дизайн-документ о игре. Стало известно, что главного героя зовут Вудько, а антагониста и вредного соседа – Иван. Цель игры будет классической для серии — как можно больше напакостить соседу и довести его до нервного взрыва. Игра также будет иметь украинскую, русскую и английскую локализации.
Комментаторы под постом Frogwares заметили, что у главного героя одежда подозрительно совпадает с формой СБУ, а антагонист похож на типичного ополченца одной из народных республик. Разработчики попросили комментаторов не приплетать политику к игре.
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