 

Украинская студия анонсировала продолжение игры “Как достать соседа” с новой локацией на Донбассе

17.04.2021, 12:11, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Украинская студия Frogwares, известная по играм о Шерлоке Холмсе, сообщила о покупке прав на серию игр “Как достать соседа” и анонсировала разработку продолжения знаменитой головоломки.

Новая часть, которая будет перезапуском серии, а не продолжением, перенесет игрока во вымышленный городок на востоке Украины. Разработчики заострили внимание, что игра будет разворачиваться на их родине и коснется актуальных проблем.

После анонса Frogwares опубликовали небольшой дизайн-документ о игре. Стало известно, что главного героя зовут Вудько, а антагониста и вредного соседа – Иван. Цель игры будет классической для серии — как можно больше напакостить соседу и довести его до нервного взрыва. Игра также будет иметь украинскую, русскую и английскую локализации.

Комментаторы под постом Frogwares заметили, что у главного героя одежда подозрительно совпадает с формой СБУ, а антагонист похож на типичного ополченца одной из народных республик. Разработчики попросили комментаторов не приплетать политику к игре.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

28.06 / Мнение: Борьба с мусором в России, гибридный автопром Китая и лидерство по тестам на коронавирус

15.03 / Мнение: Активность ИГИЛ в Ираке. Март 2021

23.08 / Мнение: Роман ОАЭ с Израилем

26.10 / “Время быстро летит”: Подписчики Ирины Салтыковой заговорили об изможденном виде певицы

16.04 / Скандалы: «Геология для государства не приоритет»

10.08 / Крис Пратт и Кэтрин Шварценеггер стали родителями

22.10 / Защити себя сам — и сядешь

07.09 / Мишустин назвал Путина своим наставником

13.08 / «Только славянский» – Роспотребнадзор установил единую норму шрифта для производителей кваса

06.11 / “Лазаревы на работе”: Сергей Лазарев покорил поклонниц совместным фото с сыном

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика