 

Отделавшийся домашним арестом Тима Белорусских записал видео о победе Лукашенко на выборах

17.04.2021, 8:31, Разное
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Получивший 2 года домашнего ареста за приобретение гашиша и метамфетамина 22-летний музыкант Тима Белорусских (настоящее имя — Тимофей Морозов) опубликовал на своём Youtube-канале новый клип о победе Александра Лукашенко на выборах.

В клипе певец похвалил Лукашенко за героизм, проявленный в борьбе с «прозападными фашистами», а победу на выборах музыкант сравнил с воскресеньем Иисуса Христа и победой ангелов над дьяволами.

Наш светлый Иисус с усами и лысиной,
Без вас бы Родина была загрызена,
Спасибо, ангел, что спас нас от дьяволини коварной,
За Беларусь! За Президента! Моя молитва будет регулярной!

Клип пришёлся по душе главе государства.

– Поймали мы певца с наркотиками. А он оказался хорошим человеком! Патриотом! Позвонил мне, сказал, что исправится, наркотики принимать больше не будет. Вон даже песню хорошую написал! Попросил товарища Шведа (Генпрокурор Белоруссии), чтобы не рубил его с плеча, а дал там домашний арест. Ну жалко парня. Сразу видно, что раскаивается. Думаю, в Генпрокуратуре оценят, если он ещё и успешно выступит на «Славянском базаре», куда мы его пригласим, — отметил Лукашенко.

Также Тима Белорусских в своих соцсетях объявил о старте съёмок дисса на Тихановскую.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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