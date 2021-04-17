 

Greenpeace начнёт выбрасывать в океан биоразлагаемый пластик для кормёжки китов

17.04.2021, 8:35, Разное
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Международная экологическая организация Greenpeace запустила акцию «Спаси китов». Экоактивисты собирают биоразлагаемый пластик, чтобы скормить его синим китам.

Принести экологически приемлемый мусор можно в ближайшее отделение Greenpeace. Пункты принимают плёнку, бутылки, стаканчики и одноразовую посуду. Раз в месяц организация будет вывозить собранный биоразлагаемый пластик к подножию океана и сбрасывать в воду.

– Загрязнение Мирового океана химическим пластиком — большая катастрофа для экологии мира, которая несёт особую опасность для здоровья синих китов, обитающих в этих водах. Киты едят вредный мусор, что ставит их на грань вымирания. Безответственность людей — угроза существования этих животных. Решить проблему сложно, но делать первые шаги необходимо. Поэтому мы запустили акцию, в ходе которой любой желающий может внести свой вклад в защиту окружающей среды. Мы собираем экологически безопасный пластик, которым будем кормить китов. Так мы сделаем сразу два добрых дела: накормим китов и утилизируем хоть и безопасный, но всё же мусор. Участвуйте в акции и не будьте равнодушны, — рассказал исполнительный директор Greenpeace Банни Макдермид.

За первую неделю акции экоактивисты по всему миру собрали 24 тонны биоразлагаемого пластика, который сбросят в океан уже в конце апреля.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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