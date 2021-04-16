Ушла из жизни звезда “Гарри Поттера” Хелен Маккрори

Британская актриса Хелен Маккрори ушла из жизни в возрасте 52 лет после длительной борьбы с раком. Об этом в пятницу вечером у себя в Twitter сообщил ее супруг, 50-летний актер и продюсер Дэмиен Льюис, известный по сериалам “Родина” и “Миллиарды”:

С разбитым сердцем вынужден сообщить, что после героической борьбы с раком прекрасная и сильная женщина, коей была Хелен Маккрори, ушла из жизни у себя дома в окружении любви друзей и семьи. Она умерла так же, как и жила, — бесстрашно. Мы любим ее и знаем, насколько нам повезло, что она была в наших жизнях. Она горела так ярко! Малышка, лети ввысь, спасибо тебе.

Дэмиен Льюис и Хелен МаккрориХелен Маккори стала широко известна благодаря роли Нарциссы Малфой, матери Драко Малфоя, в киносаге о молодом волшебнике Гарри Поттере. Также в ее послужном списке есть не менее яркие роли: например, Поли Грей в сериале “Острые козырьки” (Peaky Blinders) и жены премьер-министра Великобритании Тони Блэра Шери Блэр в фильме “Королева” (The Queen) 2005 года. Кроме того, Хелен много играла в театре: кроме участия в постановках по поизведениям У. Шекспира, она играла Нину в пьесе А.П. Чехова “Чайка” и Елену в другой его пьесе – “Дядя Ваня”.

Со своим будущим мужем, актером Дэмиеном Льюисом, Хелен познакомилась в театре Алмейда в 2003 году. 4 июля 2007 года они поженились, а 2 ноября того же года у супругов родился сын – Гулливер Камерон Льюис. Как позже рассказывала Маккрори, они с мужем выбрали для мальчика имя Гулливер, потому что в то время Льюис работал с актером, который играл в “Путешествии Гулливера”, и им обоим оно очень понравилось. 8 сентября 2008 года у пары родилась дочь Ма́нон. И снова необычное имя, уже валлийское. Выбор на него пал потому, что Дэмиен, как и мать Хелен, валлийского происхождения (то есть из Уэльса).

Помимо актерской карьеры, Маккрори активно занималась благотворительностью и была почетным членом благотворительного движения Scene & Heard, цель которого – помогать детям в их тетральных начинаниях и искать новые таланты.

Хелен Маккрори в фильме “Гарри Поттер” Хелен Маккрори в сериале “Острые козырьки” Хелен Маккрори в фильме “Королева”