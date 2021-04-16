Рената Литвинова, Андрей Малахов с женой и другие на открытии нового арт-пространства

Вчера в Трубниковском переулке открылся новый культурный центр – арт-пространство фонда Ruarts. Здесь и выставочные залы с постоянными и временными экспозициями, и книжный магазин, и кафе, и даже библиотека и образовательный центр. Образовательная программа фонда в новом пространстве стартует уже в мае, а в июне откроется библиотека.

Первыми новое культурное место увидели друзья Марианны Сардаровой, основательницы фонла Ruarts – Рената Литвинова, Сати Спивакова, Ольга Свиблова, Денис Мацуев с супругой Екатериной Шипулиной, Ксения Собчак и Константин Богомолов, Софья Капкова, Айдан Салахова и другие.

Денис Мацуев, Марианна Сардарова и Екатерина Шипулина

В первую очередь гости смогли оценить работы групповой экспозиции “Мягкая родина”, которая стала первой выставкой, открывшейся в новом пространстве. В нее вошли объекты таких авторов, как АЕS+F, Сергей Ануфриев, Анатолий Зверев, Дмитрий Краснопевцев, Олег Кулик и Владислав Мамышев-Монро. А в зоне временных выставок гости познакомились с аудиовизуальным проектом “Вечные ценности” звуковых художников Глеба Глонти и Михаила Мясоедова.

Андрей Малахов и Наталья Шкулева Ксения Собчак Константин Богомолов и Айдан Салахова Эвелина Хромченко Рената Литвинова Ирина Хакамада Надежда Оболенцева

Изета Гаджиева, Виктория Борисевич и Юлия Барановская

Ксения Соловьева

Ирада Зейналова Ольга Слуцкер

Александра Вертинская Зельфира Трегулова Софья Капкова Ольга Свиблова

Татьяна Рогаченко, Сати Спивакова, Катрин Борисов, Рашид и Марианна Сардаровы