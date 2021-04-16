Леонид Агутин рассказал об измене Анжелике Варум: “Три дня в состоянии развода”

Музыкант Леонид Агутин и певица Анжелика Варум – одна из самых крепких пар российского шоу-бизнеса. Артисты в браке уже больше 20 лет, а в отношениях – еще больше. Но, как оказалось, их роман не был безоблачным. Однажды влюбленные оказались на грани развода, причиной тому послужила измена певца и мультиинструменталиста. Об инциденте, который произошел в 2011 году на конкурсе “Новая волна”, Леонид рассказал в новом интервью на YouTube:

Мы с женой до сих пор называем это видео “моим популярным видео”. Я был, конечно, невменяемо пьяный. Не знаю, кто это заснял. Представляю: вокруг куча людей, и это происходит прямо на твоих глазах. Сам пришел, не надо следить за человеком, просто стой и снимай. На какие-то несколько минут крыша моя съехала. Это был неприятный момент. Мы тогда с супругой поругались, даже не поругались, а очень расстроились. Дня три мы были в состоянии развода, но потом не смогли,

– поделился воспоминаниями артист. После поцелуя с неизвестной брюнеткой на публике Агутин и Варум чуть не развелись, но смогли сохранить отношения. С тех пор, признается Леонид, он осторожнее обращается с алкоголем.

Анжелика Варум и Леонид Агутин Этот снимок со дня свадьбы с Анжеликой Варум Леонид Агутин называет своим самым любимым

Неприятно, потому что мы все живые люди, с каждым из нас может произойти подобное. И когда ты смотришь со стороны на какое-то свое явно нетрезвое поведение, то твой размер личности нивелируется в этот момент. И ты это понимаешь, ты прямо видишь, как уменьшаешься-уменьшаешься на глазах. И все, что ты сделал до этого, становится мелким, а это, к сожалению, — главным. Сейчас стараюсь не допускать такого, вообще сторонюсь, боюсь публичных сборищ, потому что сил у меня уже еще меньше, – добавил он в разговоре с Юрием Костиным.

На счету Леонида Агутина три громких романа. Со своей первой женой Светланой Белых артист прожил пять лет (1988-1993). Со своей второй возлюбленной Леонид познакомился в 1994 году в Париже. Их дочь Полина родилась 12 марта 1996 года, и после разрыва родителей осталась жить с матерью. Третьей любовью Агутина стала певица Анжелика Варум. Их свадьба состоялась в июле 2000 года в Венеции после трех лет совместной жизни. Супруги воспитывают дочь Елизавету, она родилась 9 февраля 1999 года. С 2003 года девушка живет в Майами и профессионально занимается музыкой.