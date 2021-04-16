Катерина Шпица, Гарик Харламов и другие на премьере фильма “Гнев человеческий”
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В минувший четверг в московском кинотеатре “Октябрь” состоялась премьера нового фильма Гая Ричи “Гнев человеческий”. Это ремейк французской картины “Инкассатор”, которая вышла еще в 2004 году. Гостями кинопоказа стали Гарик Харламов, Павел Деревянко, Сергей Бурунов, Мария Шалаева с сыном, Петр Буслов, Денис Шведов, Екатерина Шпица, Юрий Колокольников, Александр Незлобин, Владимир Сычев, Алиса Хазанова, Андрей Смоляков, Максим Суханов, Оксана Карас и Сергей Мачильский, Александра Ревенко, Владимир Яглыч, Ян Гэ, Никита Тарасов, Максим Лагашкин, Мария Лемешева, Владимир Мишуков, Анастасия Пальчикова, Михаил Тройник, Анфиса Черных и многие другие звезды.
Юрий КолокольниковСергей БуруновКатерина ШпицаСогдиана
Главные роли в фильме исполнили Джейсон Стэтхем, Холт Маккэллани, Джеффри Донован, Джош Хартнетт и другие. В центре сюжета — загадочный и холодный на вид джентльмен, внутри которого пылает жажда справедливости. Преследуя свои мотивы, он внедряется в инкассаторскую компанию, чтобы выйти на соучастников серии многомиллионных ограблений, потрясших Лос-Анджелес. В этой запутанной игре у каждого своя роль, но под подозрением оказываются все.
Последней картиной, которую на зрительский суд представил голливудский режиссер, стал фильм “Джентльменов” 2019 года. Эта его работа собрала в широком прокате 115 миллионов долларов. Насколько успешным окажется “Гнев человеческий”, покажет время. Фильм уже во всех кинотеатрах страны.
Александр НезлобинАлиса ХазановаЯн ГэВладимир ЯглычИлона СтольеАлександра РевенкоВладимир МишуковАнфиса ЧерныхНикита Тарасов
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