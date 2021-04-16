Катерина Шпица, Гарик Харламов и другие на премьере фильма “Гнев человеческий”

В минувший четверг в московском кинотеатре “Октябрь” состоялась премьера нового фильма Гая Ричи “Гнев человеческий”. Это ремейк французской картины “Инкассатор”, которая вышла еще в 2004 году. Гостями кинопоказа стали Гарик Харламов, Павел Деревянко, Сергей Бурунов, Мария Шалаева с сыном, Петр Буслов, Денис Шведов, Екатерина Шпица, Юрий Колокольников, Александр Незлобин, Владимир Сычев, Алиса Хазанова, Андрей Смоляков, Максим Суханов, Оксана Карас и Сергей Мачильский, Александра Ревенко, Владимир Яглыч, Ян Гэ, Никита Тарасов, Максим Лагашкин, Мария Лемешева, Владимир Мишуков, Анастасия Пальчикова, Михаил Тройник, Анфиса Черных и многие другие звезды.

Юрий Колокольников Сергей Бурунов Катерина Шпица Согдиана

Главные роли в фильме исполнили Джейсон Стэтхем, Холт Маккэллани, Джеффри Донован, Джош Хартнетт и другие. В центре сюжета — загадочный и холодный на вид джентльмен, внутри которого пылает жажда справедливости. Преследуя свои мотивы, он внедряется в инкассаторскую компанию, чтобы выйти на соучастников серии многомиллионных ограблений, потрясших Лос-Анджелес. В этой запутанной игре у каждого своя роль, но под подозрением оказываются все.

Последней картиной, которую на зрительский суд представил голливудский режиссер, стал фильм “Джентльменов” 2019 года. Эта его работа собрала в широком прокате 115 миллионов долларов. Насколько успешным окажется “Гнев человеческий”, покажет время. Фильм уже во всех кинотеатрах страны.

Александр Незлобин Алиса Хазанова Ян Гэ Владимир Яглыч Илона Столье Александра Ревенко Владимир Мишуков Анфиса Черных Никита Тарасов