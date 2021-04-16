В Рыбинске ждут первых туристов

16.04.2021, 15:10, Новости

Теги: Волга, Туризм

Первый туристический теплоход прибудет в Рыбинск 30 апреля. Это будет судно «Михаил Танич» с 200 пассажирами на борту.

Всего, по предварительным данным, за туристический сезон город примет 125 теплоходов.

— В прошлом году в Рыбинске сделали остановку 85 теплоходов. С учетом ограничительных мер цифра средняя. В этом году ожидаем рост туристов, которые прибудут в наш город по воде. 125 теплоходов — прогнозные цифры на середину апреля, но не окончательные, — рассказала начальник управления культуры Марина Воронина.

С представителями турфирм уже обсудили все возможные маршруты для показа. Все они различны по формату и составлены с учетом длительности остановки теплоходов. В этом сезоне гостям города будут предложены новые экскурсии и экспозиции. Так, 14 апреля в Рыбинске открылся уникальный интерактивный макет, посвященный затопленной Мологе. В честь 950-летия Рыбинска разработано несколько разных вариантов посещения Усть-Шексны.

Кроме водного транспорта поток туристов прибывает в Рыбинск автобусными турами, а также на ретро-поезде. Здесь уже есть проработанные турпродукты, места показа и компании, которые с этой категорией гостей города работают и обслуживают.

Пресс-служба администрации города Рыбинска