Городские сумасшедшие Москвы и Санкт-Петербурга получат статус региональных сумасшедших

Президент подписал принятые Госдумой поправки в федеральный закон «О статусе сумасшедшего в Российской Федерации». Изменения призваны устранить имеющиеся в законе противоречия с Конституцией.

В прошлой редакции закона имелось несколько определений сумасшедшего в зависимости от места его проживания – город, село, деревня. При этом в законе полностью игнорировались города, являющиеся субъектами федерации – Москва и Санкт-Петербург. В результате городские сумасшедшие «городов-регионов» теряли в льготах и статусе. Теперь, с появлением термина «региональный сумасшедший» противоречия в законодательстве устранены.

– Когда тебя постоянно приглашают в эфир федеральных каналов и называют «городским сумасшедшим», это принижение. Москва – не город. Москва – это целый хтонический мир! Региональный сумасшедший – это абсолютно другой уровень!, – заявил московский региональный мыслитель Александр Дугин.

Московским и петербургским сумасшедшим потребуется обратиться в МФЦ по месту жительства для оформления новых удостоверений. Однако не все они довольны законом/

– Я вхож в Госдуму, я хожу в Администрацию Президента, я постоянный гость политических ток-шоу на Первом канале, я с самой Скабеевой вот так знаком, и меня называют регионалом? Мой уровень – федеральный. И я буду добиваться введения этого уровня в закон, – заявил писатель Александр Проханов.

В пресс-службе Госдумы сообщили, что поправок, вводящих статус федерального сумасшедшего, пока не ожидается: «Заинтересованным лицам следовало внести такую инициативу раньше, в первое чтение изменений к закону. Сейчас уже поздно, нельзя бесконечно править один и тот же закон, у депутатов есть и другие дела».

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