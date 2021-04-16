Жуткие криптиды в виде огромных слизней – неизвестные науке животные?

В Средние века в Ирландии часто видели существ, похожих на крокодилов. При этом у них была склизкая гладкая кожа. Другое существо, оставляющее после себя след из слизи, обитало в средневековой Англии. И есть почти современный случай встречи с ним.

Криптозоология охватывает таких существ как йети, чупакабра, дожившие до наших времен динозавры, то есть вполне материальные объекты из плоти и крови.

А некоторые из криптидов в виде огромных червяков или слизней еще и оставляют после себя скользкие следы, что тоже подтверждает их "твердую" структуру, а не призрачную.

Встреч с подобными "червяками-слизнями" совсем немного, в отличии от наблюдений йети или Несси, но они достаточно подробны и любопытны, что заставляет думать, что это в самом деле происходило.

Ранним сентябрьским утром 1962 года пожилая женщина из региона Эйвбери, Англия, была шокирована встречей с подобным криптидом в лесистой области неподалеку от ее дома. Она описала это существо можно как чудовищно большого извивающегося червя.

Существо, по ее словам, было около пяти футов в длину (1,5 метра) и примерно 8-9 дюймов толщиной (20-23 см). Его кожа была очень бледной, молочно-белой.

Когда первый шок от увиденного у женщины прошел и она пошевелилась, то голова существа резко и быстро повернулась в ее сторону и женщина хорошо разглядела на ней два больших выпученных глаза.

После этого существо начало неустойчиво приближаться к женщине, двигаясь как гусеница, и бедняжка испустила истерический крик, убежав с места происшествия. Мчась домой, она захлопнула дверь и в отчаянии позвонила в полицию.

Когда полицейские прибыли на место, где по словам женщины она видела огромного червя, там они нашли лишь скользкую дорожку из слизи, длиной около метра, похожую на ту, что оставляет после себя слизень или улитка, только во много раз больше.

Далее полицейские связались с военными летчиками на ближайшей военной базе, уведомив их о том, что в лесу возможно находится какое-то опасное животное, возможно большая змея. Однако тщательные поиски полиции и военных ни к чему не привели.

Похожих существ встречали и в Средние века. Брошюра, напечатанная в 1614 году Джоном Трандлом из Лондона, представляет собой историю с необычайно длинным названием начинающимся как "Истинное и чудесное – сильный и жестокий дракон".

"В Сассексе есть симпатичный рыночный городок под названием Хоршем, рядом с ним лес, называется лесом Сен-Леонардс, и там, в обширном и малолюдном месте, вересковой пустоши, полной нездоровых теней и заросших лощин, где, как считается, живет этот змей; но, где бы он ни был выведен, несомненно и слишком верно то, что он все еще живет там.

В пределах трех-четырех миль по компасу находятся его обычные прибежища, часто в месте, называемом Фейгейт, и его видели в пределах полумили от Хоршема, что, несомненно, было событием самым ужасным для местных жителей.

На его следе или пути всегда остается клейкая и слизистая материя (как мы можем заметить у улитки), которая очень неприятна по запаху. Настолько, что люди они воспринимают это как запах чего-то разложившегося и что должно быть очень опасно.

Хотя его вонь не может поразить внешнюю часть человека, если только не попадет в кровь, тем не менее, принимая его в любой из наших органов дыхания (рот или нос), это, по мнению всех авторов, может быть смертельным.

Его называют словами "Noxia serpentum est admixto sanguine pestis". Змей, или дракон, как его называют некоторые, имеет длину девять футов (3 метра) или, вернее, больше, и имеет форму бревна определенной толщины посередине и несколько меньше на концах. Первая часть, которую он вытягивает как шею, имеет белое кольцо из чешуек вокруг нее".

Идем дальше. В Средние века по всей Ирландии часто видели существ, очень похожих на крокодилов (привет древнеславянским Ящерам!). Особенно часто их видели в различных озерах и реках.

Увлекательный рассказ о таком чудовище был описан Родериком О'Флаэрти в его книге 1684 года "Описание Уэста или Х-Иара Коннахта". Место это находилось в водах озера Лох-Маск.

"Есть еще одна редкость, которую мы можем назвать ирландским крокодилом, о котором один человек, еще живущий, рассказал мне около десяти лет назад (1674). Этот человек проходил вдоль берега и прямо у берега заметил вдали голову плывущего зверя, которую он принял за выдру.

После этого он больше не обращал на это внимания, но зверь поднял голову, чтобы посмотреть на человека, а потом скрылся в воде и поплыл к берегу, пока не выполз на землю и схватил человека за локоть.

В результате чего человек покачнулся, а зверь, вцепившись в него зубами, утащил его в воду. Там в воде человек вспомнил, что у него с собой нож в куртке, вынул нож и нанес им удар зверю, после чего вырвался от него.

Вода вокруг него была вся в крови, то ли от крови зверя, то ли от его собственной, или от того и другого, он не знает. У существа была черная слизистая кожа без волос, как он рассказывал об этом".

Хотя в этих историях могут быть некоторые преувеличения, тот факт, что все они имеют аспект в виде скользкого тела существа, которое оставляет за собой след из слизи, заставляет думать, что когда-то такое большое животное действительно существовало – по крайней мере, в Ирландии и Англии. И, судя по случаю 1962 года, может быть оно кое-где дожило до наших дней.