 

Роскомнадзор потребовал от Facebook открыть доступ более чем к 200 приватным группам

16.04.2021, 7:27, Разное
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Роскомнадзор направил социальной сети Facebook официальное требование открыть доступ более чем к двум сотням приватных групп, в которых возможно ведётся экстремистская деятельность.

В письме уточняется, что они должны стать доступными для государственных органов не ранее, чем 1 мая.

В документе поясняется, что “у тех, кто ведет свою деятельность в рамках правового поля Российской Федерации, нет никаких оснований скрывать её от надзорных органов”.

– Так называемая приватность – лишь красивый синоним для слова “экстремизм”; ширма, которой пытаются прикрыться лица, стремящиеся безнаказанно нарушать законодательство, – отметили в пресс-службе ведомства. – […] В случае отказа социальной сети удовлетворить законные требования, будет рассмотрен вариант её замедления, как это уже было сделано с Twitter.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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