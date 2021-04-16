В Перми откроют курсы моэлей для ищущей себя молодежи

Правительство Пермского края совместно со всероссийским федеральным проектом “Новые горизонты” открывает в регионе курсы моэлей для ищущей себя молодёжи.

Ведущим спонсором проекта выступила община “Хабад-Любавич”.

По словам организаторов, это мероприятие может заинтересовать значительное число молодых людей, поэтому курсы изначально рассчитаны на 140 мест и будут при необходимости повторяться столько раз, сколько потребуется. Записаться на них можно в возрасте от 16 до 24 лет.

– Проект, которому мы даём старт, не имеет аналогов в России. Являясь своего рода первой ступенью, ведущей по карьерной лестнице в карьерный лифт, он станет незабываемым опытом для сотен представителей нашей молодёжи – безусловно, одарённой, чтобы освоить даже такую деликатную профессию, – говорится в пресс-релизе.

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