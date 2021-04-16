Ежегодник Сил обороны: политические и военные изменения в РФ за последний год

13.04.2021

Вооруженные силы РФ. Автор: Kaitsevägi

В опубликованном во вторник ежегоднике Сил обороны Эстонии анализируются изменения в политике безопасности и военном развитии России, и прогнозируется увеличение напряженности в соседнем с Эстонией регионе из-за стратегических командно-штабных учений РФ, которые в этом году пройдут на западном направлении.

В ежегоднике отмечается, что в РФ усиливается ревизионистский подход к международным отношениям, в котором акцент ставится на концепцию многополярного мира. Это может рассматриваться как попытка пересмотреть существующую мировую систему при помощи внешнеполитических, а при необходимости, и военных средств.

Внесение последних изменений в российскую конституцию упрочило правовую основу нынешнего режима на фоне снижения уровня жизни населения, ускорившегося из-за коронакризиса. Из-за этого в российском обществе понемногу растет протестный потенциал, который пытаются гасить показными общегосударственными мерами.

Последний год был связан с серьезными потрясениями в “ближнем зарубежье” РФ (протесты после выборов в Белоруссии, война в Нагорном Карабахе и выборы в Молдове), однако изменчивая ситуация также дает Москве новые возможности продвигать свои интересы.

В отношениях с западными странами доминирует представление, что международная ситуация движется к хаосу, приближение которого еще больше ускорит пандемия COVID-19, а источником главной угрозы для РФ считаются западные страны. В связи с этим маловероятен спад напряженности в отношениях Москвы и Запада.

Несмотря на вышесказанное, стратегическая цель РФ заключается в достижении обязывающей договоренности об изменении структуры европейской безопасности, в результате чего РФ получила бы право принимать решения в сфере безопасности соседних с ней стран в ущерб влиянию международных институтов (ЕС и НАТО).

Такое соглашение представляется как единственный способ снять напряженность, инициатором которой, как правило, является сама Россия. При этом в Москве готовы принуждать европейские страны к переговорам демонстрацией военной силы, которая в отсутствие иных средств является важным средством достижения внешнеполитических целей.

“Прошедшее десятилетие показало, что использование вооруженных сил для достижения внешнеполитических целей государства корреллирует с уровнем их модернизации и выучки, в том числе с качественным и количественным ростом военных учений”, – отмечается в ежегоднике Сил обороны.

Работники коммунальной службы чистят снег у могилы Неизвестного солдата в Москве. Автор: EPA/Scanpix

Внутриполитическая ситуация в РФ

Самым важным внутриполитическим событием в РФ в прошлом году была конституционная реформа, которая позволяет нынешнему президенту Владимиру Путину оставаться у власти до 2036 года, когда ему исполнилось бы 83 года. Для российского президента также введен пожизненный иммунитет от уголовного преследования, который выглядит как гарантией личной безопасности Путина на случай его ухода с поста президента.

По оценке Сил обороны, российский режим сейчас приобрел наиболее репрессивный характер за все время после распада СССР. Это выражается в борьбе с критическими СМИ, подавлении мирных протестов, кампаниях по очернению независимых организаций и давлении на гражданское общество административными мерами.

Новый закон также позволяет властям ограничивать и блокировать доступ к интернету со ссылкой на неопределенные угрозы безопасности, давая Кремлю возможность заниматься цензурой информационных потоков.

Протесты после ареста Алексея Навального в РФ были подавлены, а в Кремле заявили, что число их участников было ничтожным по сравнению с теми, кто голосовал за Путина. Автор: Reuters/Scanpix

Внешняя политика и безопасность

Из года в год Москва начинает все больше смотреть на восток, укрепляя свои связи с Китаем. Одновременно интересы Индии смещаются к Западу, и если эта тенденция продолжится, то ныне дружественные РФ и Индия могут попасть в противостоящие друг друг геополитические и экономические блоки.

Пока РФ пытается относиться к Пекину и Дели как к партнерам и примирять их разногласия. При этом не исключено, что не решенные до конца вопросы по российско-китайской границе могут в будущем вызвать проблемы в отношениях с Китаем.

Ближний Восток и Сирия

Особенностью политики РФ на Ближнем Востоке является поддержание диалога с несколькими противоборствующими сторонами: Израиль и Иран, США и Хезболла, Турция и курдские организации.

РФ добивается политического влияния, оказывая поддержку сильным лидерам, таким как Халифа Хафтар в Ливии или Башар Асад в Сирии в обмен на обещания будущих экономических выгод. В набор российских внешнеполитических инструментов в регионе входят политические связи (поддержка параллельных структур, партий или группировок, ослабляющих авторитет местного правительства), военное присутствие (войска, базы, продажа оружия), торговля (прямые инвестиции, энергетика, туризм), а также дипломатические, культурные и религиозные связи.

По оценке Сил обороны, российское присутствие в сирийском порту Тартус вызывает обеспокоенность, особенно если Москве также удастся воздействовать экономическими средствами на расположенный неподалеку Кипр, являющийся членом ЕС.

Сирия является самым важным для РФ государством на Ближнем Востоке. Москва намерена иметь там военную базу для защиты своих интересов и пытается обеспечить своим компаниям контракты на послевоенную реконструкцию. Если первая цель была реализована, то вторая оказалась значительно сложнее из-за разногласий с Западом.

Запад связывает предоставление средств на реконструкцию с запуском внутриполитического процесса в Сирии, включая освобождение политзаключенных и обеспечение безопасности всех сирийцев. Кремль, в свою очередь, пытается продавить идею, что шесть миллионов беженцев смогут вернуться в Сирию только в том случае, если Запад согласится оплатить реконструкцию страны.

Турция

Турция остается важным “партнером” РФ на Ближнем Востоке, в Северной Африке и на Кавказе. На Ближнем Востоке отношения Москвы и Анкары конструктивные, поскольку обе страны хотели установить определенный контроль над хаотическим конфликтом в регионе, поделив граничащие с Турцией территории Сирии на зоны контроля.

Однако в Ливии и на Кавказе их интересы столкнулись. В Ливии поддержанное Россией наступление Хафтара на Триполи провалилось из-за военной помощи Турции, а в Нагорном Карабахе Азербайджан с турецкой поддержкой одержал верх над армянами, которые использовали российское оружие и тактику. При этом прямых столкновений между двумя претендующими на региональную гегемонию странами удалось избежать.

Африка

Особенно заметен рост российского влияния в Африке. Помимо Ливии, где РФ поддерживает Хафтара, но ведет переговоры и со всеми остальными участниками конфликта, продолжается развитие отношений с Египтом, Алжиром, Мали, Центральноафриканской Республикой, Анголой, Эфиопией и Суданом.

РФ заключила 25-летний договор о создании логистического центра для ВМС на побережье Красного моря, где смогут одновременно находиться до четырех военных кораблей и 300 военнослужащих. Суданский порт превратится в первую военную базу в Африке, построенную на основании межгосударственного договора, и удобный док для военных кораблей, где их можно будет снабжать и ремонтировать.

Порт планируется построить на стратегическом перекрестке торговых путей между Красным и Средиземным морями, соединенных Суэцким каналом. Параллельно Москва ведет переговоры о строительстве других баз и портов в Африке; особенно тесные контакты идут с Египтом и Эритреей. Новый порт в Судане откроет для РФ ворота в Африку и, в частности, упростит работу в ЦАР, где российские наемники действуют уже несколько лет.

С другой стороны, политическая обстановка в Судане остается нестабильной, и пришедшее к власти в результате военного переворота переходное правительство не обязательно сможет ее удержать.

РФ в последние годы также вышла на первое место по поставкам оружия в Африку, опередив традиционных лидеров – Францию и США. В 2019 году в Сочи состоялся первый саммит Россия-Африка, на котором было подписано много предварительных соглашений в сфере поставок оружия, атомной энергетики и пищевой промышленности.

С точки зрения энергетики ключевую роль играет Алжир, являющийся третьим по размеру поставщиком природного газа в ЕС. Если РФ удастся упрочить контроль над энергетическими ресурсами Алжира, она сможет увеличить и свое влияние на Европу. Интерес к нефтяным месторождениям в Ливии – еще один шаг в этом направлении.

В ежегоднике Сил обороны отмечается, что российское военное влияние ограничило пространство для маневра западных стран в этих государствах и может дать толчок будущим конфликтам.

Энергетика

В отношениях с западными странами центральным элементом остается основанная на ископаемых ресурсах энергетика и в ближайшие годы эта ситуация, вероятно, не изменится. Для торговли нефтью и газом – двумя крупнейшими статьями российского экспорта, требуется стабильная среда в мировой экономике, однако это ставит сложные задачи в контексте интересов западных стран.

По оценке Сил обороны, РФ готова использовать энергетику как средство геополитического воздействия, даже если это приводит к временной дестабилизации ситуации в том или ином регионе. В качестве примера здесь приводится ситуация, связанная с газопроводом “Северный поток” и, в меньшей степени, “Турецкий поток”, которые прямо связаны с планами Москвы распространить свое влияние на Украину и Белоруссию.

С другой стороны, зависимость РФ от нефтегазовых доходов толкает Кремль к поддержанию высоких цен на эти ресурсы. В долгосрочной перспективе переход на экологичные виды топлива может подорвать доходы российского бюджета.

Арктика

Таяние льдов в условиях меняющегося климата может существенно облегчить навигацию в Арктике и стать важным фактором в укреплении российских позиций в международной торговле, т.к. Северный морской путь может стать одних из самых жизнеспособных альтернатив нынешним межконтинентальным морским торговым маршрутам.

Это может принести пользу мировой экономике, но и расширить контроль Москвы над судоходством, поскольку РФ очень активно милитаризует побережье вдоль Северного морского пути. Однако таяние льдов может также привести к тому, что в более далеком будущем морской транзитный коридор сможет пройти и за пределами российской юрисдикции.

Боевая машина десанта БМД-4М отличается от прежних моделей тем, что в ней на 80% используются те же модульные системы, что и в БМП. Автор: Reuters/Scanpix

Кибератаки, учения и операции

По информации Сил обороны, РФ в прошлом году продолжала заниматься кибератаками. Ущерб мировой экономике от нападения с использованием вируса NotPetya в 2017 году был оценен в 10 млрд долларов, но стоимость последующих нападений точно оценить не удалось. Последняя заметная кибератака произошла в конце года, когда нападению подверглись системы госучреждений и важных инфраструктурных предприятий в США.

Кульминацией военного развития РФ в прошлом году стали командно-штабные учения “Кавказ-2020” в Южном военном округе, в которых официально участвовало около 80 000 военнослужащих на 25 полигонах и 15 аэродромах.

Также состоялись учения “Славянское братство” в Белоруссии и учения Балтийского флота и 6-й общевойсковой армии в Ленинградской и Калининградской областях.

По призыву в вооруженные силы привлекли около 260 000 солдат-срочников, хотя темпы призывы были медленнее из-за пандемии. Число контрактников в российской армии остается стабильным на уровне около 400 000 человек.

Ежегодный парад перенесли с 9 мая на 24 июня; на репетициях плохо соблюдали противовирусные меры и, по неподтвержденным данным, там произошло много случаев заражения.

Дислоцированная в Пскове 76-я дивизия ВДВ участвовала в учениях “Славянское братство” и полковых учениях в Пскове и Красных Стругах.

За границей российские военные участвуют в операциях в Сирии, Украине и Ливии. Кроме того, около 2000 миротворцев были направлены в Нагорный Карабах.

В ежегоднике Сил обороны отмечается, что в 2020 году в различных родах войск российской армии продолжалась модернизация и поставки новой техники.

В частности, 76-я воздушно-десантная дивизия получила 300 единиц новой техники, включая боевые машины десанта БМД-4М и бронетранспортеры БТР-МДМ, а также новые парашютные системы. Продолжаются испытания новой самоходной артиллерии, разработанной для десантных войск.

В российских воздушно-космических силах продолжалось развитие систем раннего предупреждения и модернизация самолетного парка. Стратегические бомбардировщики и противолодочные самолеты патрулировали районы над Мировым океаном для демонстрации присутствия и слежения за ситуацией на границах РФ.

В войсках ПВО продолжается переоснащение частей с ЗРК С-300 “Фаворит” на С-400 “Триумф”; новыми подразделениями зенитно-ракетных войск была усилена российская группировка в Арктике.

Кроме того, ВКС были переданы первые истребители пятого поколения Су-57 серийного производства. Уровень современного вооружения в средствах ядерного сдерживания, модернизация которых идет в приоритетном порядке, вырос до 81%.

В ежегоднике прогнозируется рост напряженности в сфере безопасности по соседству с Эстонией в связи с проведением командно-штабных учений “Запад-2021”, активная фаза которых назначена на 10-16 сентября. В ходе маневров с участием российских и белорусских войск планируется отработать совместные действия штурмовых подразделений в районах густой жилой застройки и оценить эффективность нового и модернизированного вооружения.

Редактор: Андрей Крашевский

Источник: Käitseväe aastaraamat