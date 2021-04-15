Давид Хомак распечатает и символически сожжет “фашистские и расистские” статьи Lurkmore

Основатель интернет-энциклопедии Lurkmore Давид Хомак объявил о планах провести акцию “Факел отмены”, в ходе которой он распечатает и сожжет ряд статей с сайта, а затем торжественно удалит их из интернета.

По словам микроблогера, Lurkmore стал “прибежищем тупых расистов, нацистов, зигомётов и прочих человеческих отбросов”. Сам факт существования ресурса он назвал опасным и травмирующим.

– Мне написал юноша, имени которого я называть не буду, который недавно тоже совершил каминг-аут в качестве небинарной персоны. Объявив об этом дома, в школе и краеведческом кружке, он решил узнать, что же такое, собственно, небинарная персона. И к несчастью, попал именно на Лурк, – рассказал Хомак в интервью Esquire. – Прочитав только первые несколько абзацев, он ощутил невыносимые моральные страдания, после чего продолжил читать статью. Он изучал сайт ещё в течение недели и теперь явно влетел на несколько лет походов к психотерапевту.

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