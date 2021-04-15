 

Давид Хомак распечатает и символически сожжет “фашистские и расистские” статьи Lurkmore

15.04.2021, 13:02, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Основатель интернет-энциклопедии Lurkmore Давид Хомак объявил о планах провести акцию “Факел отмены”, в ходе которой он распечатает и сожжет ряд статей с сайта, а затем торжественно удалит их из интернета.

По словам микроблогера, Lurkmore стал “прибежищем тупых расистов, нацистов, зигомётов и прочих человеческих отбросов”. Сам факт существования ресурса он назвал опасным и травмирующим.

– Мне написал юноша, имени которого я называть не буду, который недавно тоже совершил каминг-аут в качестве небинарной персоны. Объявив об этом дома, в школе и краеведческом кружке, он решил узнать, что же такое, собственно, небинарная персона. И к несчастью, попал именно на Лурк, – рассказал Хомак в интервью Esquire. – Прочитав только первые несколько абзацев, он ощутил невыносимые моральные страдания, после чего продолжил читать статью. Он изучал сайт ещё в течение недели и теперь явно влетел на несколько лет походов к психотерапевту.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

03.11 / Названа выгода России от победы Байдена: поможет сблизиться с Белоруссией

15.10 / Политолог о перспективах Лукашенко: Либо реальные переговоры, либо угроза гражданской войны

25.07 / Microsoft обновит принудительно старые версии Windows 10

23.09 / Мнение: Шашни Путина и ВОЗ

08.02 / Врач-онколог Саржевский объяснил, как не заболеть раком

25.01 / Скандалы: Битва за трубу

02.12 / Тамара Семина раскрыла планы Виталины Цымбалюк-Романовской «прикончить» Армена Джигарханяна

21.09 / Мнение: Славный украинский юбилей

08.01 / Мнение: Отношения между Троцким и США в 1939-1940 гг.

03.08 / Мнение: Нужно бороться за своих в Белоруссии?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика