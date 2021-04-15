Эмма Робертс сыграет главную роль в ремейке фильма “Ирония судьбы, или С легким паром!”

С момента премьеры фильма Эльдара Рязанова “Ирония судьбы, или С легким паром!” прошло 45 лет – впервые картину показали 1 января 1976 года. С тех пор каждый Новый год комедию с Барбарой Брыльской и Андреем Мягковым в главных ролях транслируют почти все центральные каналы страны. Смотреть “Иронию судьбы” – это уже традиция, обязательный новогодний ритуал. Теперь легендарную картину на новый лад хотят переснять в Голливуде.

Создатели американского ремейка надеются, что просмотр их версии станет такой же традицией у американцев и что они будут так же собираться у телеэкранов, чтобы посмеяться над героями комедии под рабочим названием About Fate. Уже известно, что главную женскую роль в голливудской версии сыграет Эмма Робертс.

Главную мужскую роль исполнит супруг Эммы и отец ее ребенка Гаррет Хедлунд, а второстепенные исполнят Томас Манн, Бритт Робертсон и другие актеры. Впрочем, это международный проект – сценарий написала Тиффани Полсен, в продюсерскую команду вошли Винсент Ньюман, Владимир Кошелев и Марина Беспалова, а Марюс Вайсберг выступил креативным продюсером и главным автором картины.

Эмма Робертс и Гаррет Хедлунд

Вайсберг известен по таким работам, как “Гитлер капут!”, “Любовь в большом городе” и “Бабушка легкого поведения” – все они в свое время получили неоднозначные отзывы критиков. Он рассказал СМИ, что над проектом ремейка рязановской комедии работал несколько лет, но только сейчас появилась реальная возможность воплотить идею в жизнь.

Эта тема актуальна в США, так как в последнее время застройщики очень активно стали возводить на периферии районы с одинаковыми домами, названиями улиц, планировкой квартир, начинкой из “Икеи”, сетевыми кофейнями и магазинами,

— объяснил Вайсберг. Подробности адаптации, съемки которой начнутся 1 июля, не разглашаются, но уже известно, что события фильма будут разворачиваться в двух похожих городах под Бостоном. А улицей Строителей в американской версии станет Мейпл Авеню (Кленовая – одно из распространенных названий улиц в Америке). Вайсберг также рассказал, что в американской версии нашлось место и русской бане.

В Америке прекрасно знают, что это такое, и “вениковая терапия” там известна под термином “плэйтца”. И я решил, что надо сделать сцену в русской бане, как дань оригиналу.

Это уже не первая попытка переснять “Иронию судьбы” на новый лад – в 2007 году на российские экраны вышел фильм “Ирония судьбы. Продолжение”, он стал сиквелом оригинальной картины. Режиссером ленты выступил Тимур Бекмамбетов. Главными героями фильма стали дети персонажей картины Рязанова. По сюжету Надя и Женя расстались и каждый из них сошелся со своими прежними партнерами — Ипполитом и Галей соответственно. У Нади и Ипполита родилась дочь, которую сыграла Елизавета Боярская, а у Жени и Гали – сын, его сыграл Константин Хабенский. Роль жениха Ираклия исполнил Сергей Безруков.

Андрей Мягков и Барбара Брыльска Сергей Безруков и Елизавета Боярская