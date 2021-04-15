Кейт Миддлтон и принц Уильям опубликовали новые семейные портреты с принцем Филиппом и его правнуками

Уже несколько дней в Instagram-аккаунтах британской королевской семьи публикуют архивные кадры с принцем Филиппом. В память об ушедшем монархе редкими семейными портретами с принцем и королевой Елизаветой II поделились и Кейт Миддлтон с принцем Уильямом.

На одной из фотографий герцог и герцогиня Кембриджские запечатлены с монархами и своими детьми – еще 2-летним принцем Джорджем и принцессой Шарлоттой, которой нет еще и года. Фото было сделано в 2015 году, то есть принц Луи появится на свет только через три года. Кадр был сделан в Балморале.

Слева направо: принц Уильям, принц Джордж, Елизавета II, принц Филипп, Кейт Миддлтон и принцесса Шарлотта

На другом снимке принц Филипп и королева Великобритании сидят на диване также в замке Балморал в окружении семи правнуков. Их сфотографировали вместе с принцами Джорджем и Луи и принцессой Шарлоттой – детьми принца Уильяма и Кейт Миддлтон, а также Саванной и Айлой Филлипс – сына принцессы Анны Питера Филлипса и его супруги Отэм – и Леной и Миа Тиндалл – дочерьми Зары и Майка Тиндалла. Последние, кстати, недавно в третий раз стали родителями: у дочери принцессы Анны и спортсмена родился сын.

Слева направо: принц Джордж, Елизавета II, принц Луи, Саванна Филлипс, принцесса Шарлотта, принц Филипп, Айла Филлипс, Лена Тиндалл, Миа Тиндалл

Дань уважения принцу Филиппу, которого не стало в минувшую пятницу в возрасте 99 лет, отдают и другие монархи. Накануне трибьют деду опубликовала дочь принца Эндрю, принцесса Евгения. Церемония прощания с Филиппом состоится в это воскресенье.