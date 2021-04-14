 

«Возглавить партию должен истинный коммунист и потомок Ленина» – Геннадий Зюганов назвал имя своего преемника

14.04.2021, 18:36, Разное
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Лидер российских коммунистов Геннадий Зюганов объявил о своём скором уходе на заслуженный отдых. Он призвал выбрать новым председателем Центрального комитета КПРФ Юрия Афонина.

– Я почти 30 лет возглавлял самую народную партию России. За эти годы нам удалось сделать очень многое для простых людей и сегодня для десятков миллионов россиян именно КПРФ является подлинной защитницей их интересов. Но я уже в возрасте и не могу больше работать в таком бешеном ритме. Партии нужны новые лица, новые лидеры. Последнее время я очень тесно работал с Юрием Афониным, он раскрылся передо мной как истинный коммунист – трудолюбивый, готовый до конца бороться за правду, честный и благородный человек. Кроме того, недавно он признался мне, что среди его предков был сам Владимир Ильич Ленин. Я глубоко убеждён, что если нашу партию возглавит такой человек, то у нас есть все шансы не только выиграть думскую кампанию в этом году, но и президентские выборы в 2024. Поэтому я призываю всех поддержать кандидатуру товарища Афонина и избрать его новым председателем Центрального комитета, – заявил Зюганов.

Как нам стало известно, кроме Юрия Афонина в качестве преемников Зюганова также рассматривались кандидатуры Максима Сурайкина, Николая Бондаренко и Валерия Рашкина. Однако, их декларации о доходах не прошли проверку Центральной контрольной комиссии КПРФ.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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