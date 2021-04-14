Россия прерывает авиасообщение с Крымом из-за роста заболеваемости коронавирусом

Оперативный штаб по мониторингу ситуации с коронавирусом предписал Росавиации полностью прекратить авиационное сообщение России с Крымом из-за роста числа госпитализаций на полуострове.

Сегодня крымский Роспотребнадзор опубликовал заявление, в котором констатировал двукратный рост заболеваемости COVID-19 за последние две недели. Оперштаб, опасаясь завоза инфекции из Крыма в Россию, немедленно ввёл ограничительные меры, главная из которых – запрет российским авиакомпаниям совершать регулярные, чартерные и деловые рейсы в аэропорт «Симферополь». Исключение сделано только для полётов государственной авиации и самолётов, выполняющих санитарные задания.

Рейсы в Сиферополь выполняли почти все российские авиакомпании, ежедневно аэропорт обслуживал до 80 рейсов. Сейчас авиаторы срочно перекраивают расписание, направляя борты в Анапу, Краснодар, Геленджик и Адлер. Там туристов будут забирать автобусы и доставлять в Крым по мосту. В сутки придётся делать более четырёхсот пар автобусных рейсов, поэтому по всему Крыму и Краснодарскому краю идёт мобилизация автобусов. Частично потребность закроет Москва, сняв с городских маршрутов 50-60 машин и отправив их на Кубань.

РЖД планирует запустить дополнительные поезда как из Краснодара, так и из Москвы. Однако из-за особенностей технологии это удастся сделать не ранее, чем через неделю или две.

Запрет авиасообщения продлится до 30 сентября, однако, по мнению Правительства Крыма, он никак не повлияет на перспективы туристического сезона. Распределение турпотока по аэропортам Кубани плюс мобилизация наземного транспорта может даже увеличить количество российских туристов в Крыму.

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