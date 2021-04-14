Дженнифер Энистон прокомментировала новость о ее планах усыновить ребенка

Только вчера таблоид The Mirror сообщил, что 52-летняя звезда Голливуда, любимица публики Дженнифер Энистон собирается усыновить ребенка. Издание ссылалось на анонимные источники, которые утверждали следующее: якобы Дженнифер готовится взять ребенка из приюта Casa Hogarion, которому помогает уже много лет, причем совершенно конкретного – девочку мексиканского происхождения. В заметке таблоида также говорилось, что в этом благородном деле ее поддерживает подруга и коллега по сериалу «Друзья» Кортни Кокс. Среди прочих подробностей авторы публикации упомянули, что процесс усыновления был начат еще в 2020 году, ссылаясь на слова самой Энистон, которая в прошлогоднем интервью обронила: “Я слышу смех, я вижу бегущих детей”.

Слухи, связанные с беременностью Энистон, появлялись регулярно на протяжении всей карьеры актрисы. Однако каждый раз так и оставались только слухами. В какой-то момент Дженнифер высказалась по этому поводу довольно резко.

Я не беременна. Но я сыта по горло от этих новостей. Мне надоело, что женщин рассматривают так пристально. Это объективация, это абсурдно, это мешает жить. То, как меня показывают в медиа, отражает то, как в целом мир воспринимает женщин. Подобные новости (диагностика беременности по фото) закрепляют этот бесчеловечный взгляд на женщин и делают акцент исключительно на их внешности. „Она беременна? Или она переела? Она запустила себя? Может, ее брак рухнул из-за этого?“. Может быть, когда-нибудь я стану мамой, если это случится, я первая расскажу вам об этом. Но я не стремлюсь к материнству, потому что чувствую себя в некотором роде неполноценной. И меня бесит, что это ощущение подстегивают наблюдениями о том, как „изменилось мое тело“, когда я съела гамбургер или была снята не с того ракурса, – писала она на своей странице в Instagram.

Теперь за нее отвечают ее представители. Так, новость об усыновлении заинтересовала другое иностранное издание – TMZ. Связавшись с менеджером Дженнифер, журналисты получили однозначный ответ: “Ваши сведения ложны и и подобного (процесса усыновления) никогда не случалось”.

Дженнифер и Брэд, 1999 год

Напомним, что самые долгие отношения у Дженнифер были с Брэдом Питтом. В 2005 году, после пяти лет официального брака актеры развелись. Незадолго до этого она говорила в интервью, что готова стать матерью.

Пора. Пришло время. Вы знаете, я думаю, что вы можете работать с ребенком, я думаю, вы можете работать во время беременности, я думаю, что вы можете все это сделать. Так что я просто с нетерпением жду возможности сбавить темп,- делилась своими мыслями Энистон.

Сейчас Дженнифер одна. В феврале 2018 года она рассталась со своим последним официальным мужем Джастином Теру. Энистон сумела сохранить со своими бывшими хорошие отношения, она продолжает активно работать и всю свою любовь дарит домашним питомцам.