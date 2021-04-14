Королева Елизавета II вернулась к своим обязанностям через четыре дня после смерти супруга

Во вторник, 13 апреля, Ее Величество королева Великобритании Елизавета II приняла участие в церемонии, посвященной выходу на пенсию лорда-камергера Уильяма Пила. Об этом в официальном сообщении сообщила пресс-служба Букингемского дворца. Во время аудиенции у королевы Уильям Пил передал монарху скипетр – знак отличия лорда-камергера (Lord Great Chamberlain), тем самым официально сложив свои полномочия.

Британская общественность с уважением отнеслась к тому, что Елизавета II вернулась к своим королевским обязанностям спустя всего несколько дней после ухода из жизни своего супруга.

Возвращение к своим обязанностям вскоре после смерти принца Филиппа олицетворяет глубокое чувство долга королевы и ее служение стране, – отмечают британские издания. Напомним, в минувшие выходные королевский двор объявил, что Ее Величество и вся королевская семья будут соблюдать двухнедельный траур. При этом в заявлении было отмечено, что члены семьи “продолжат выполнять свои обязанности вне зависимости от обстоятельств”.

Елизавета II

Граф Уильям Джемс Роберт Пил III родился 3 октября 1947 года, и занимал высшую придворную должность (лорд-камергер – шестой по старшинству из девяти высших церемониальных чиновников британского двора) более 14 лет. Он планировал уйти в отставку еще в прошлом году, но из-за пандемии коронавируса вынужден был отсрочить свой уход, оставив пост лишь 1 апреля. С этого дня пост лорда-камергера занимает бывший глава службы контрразведки MI5 Эндрю Паркер. За время правления 94-летней Елизаветы II Паркер уже восьмой лорд-камергер.

В обязанности этого церемониального чиновника входит ведение хозяйства королевского двора, коммуникации между монархом и Палатой лордов парламента, а так же организация различных официальных мероприятий, в том числе и визитов на государственном уровне и церемоний, также свадебных, в которых участвуют члены монаршей семьи. Именно Паркер теперь занимается организацией церемонией прощания с принцем Филиппом, которая состоится 17 апреля, в субботу.