 

Королева Елизавета II вернулась к своим обязанностям через четыре дня после смерти супруга

14.04.2021, 9:54, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Во вторник, 13 апреля, Ее Величество королева Великобритании Елизавета II приняла участие в церемонии, посвященной выходу на пенсию лорда-камергера Уильяма Пила. Об этом в официальном сообщении сообщила пресс-служба Букингемского дворца. Во время аудиенции у королевы Уильям Пил передал монарху скипетр – знак отличия лорда-камергера (Lord Great Chamberlain), тем самым официально сложив свои полномочия.

Британская общественность с уважением отнеслась к тому, что Елизавета II вернулась к своим королевским обязанностям спустя всего несколько дней после ухода из жизни своего супруга.

Возвращение к своим обязанностям вскоре после смерти принца Филиппа олицетворяет глубокое чувство долга королевы и ее служение стране, – отмечают британские издания. Напомним, в минувшие выходные королевский двор объявил, что Ее Величество и вся королевская семья будут соблюдать двухнедельный траур. При этом в заявлении было отмечено, что члены семьи “продолжат выполнять свои обязанности вне зависимости от обстоятельств”.

Елизавета II

Граф Уильям Джемс Роберт Пил III родился 3 октября 1947 года, и занимал высшую придворную должность (лорд-камергер – шестой по старшинству из девяти высших церемониальных чиновников британского двора) более 14 лет. Он планировал уйти в отставку еще в прошлом году, но из-за пандемии коронавируса вынужден был отсрочить свой уход, оставив пост лишь 1 апреля. С этого дня пост лорда-камергера занимает бывший глава службы контрразведки MI5 Эндрю Паркер. За время правления 94-летней Елизаветы II Паркер уже восьмой лорд-камергер.

В обязанности этого церемониального чиновника входит ведение хозяйства королевского двора, коммуникации между монархом и Палатой лордов парламента, а так же организация различных официальных мероприятий, в том числе и визитов на государственном уровне и церемоний, также свадебных, в которых участвуют члены монаршей семьи. Именно Паркер теперь занимается организацией церемонией прощания с принцем Филиппом, которая состоится 17 апреля, в субботу.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

01.11 / Ученые установили способность кишечных бактерий к защите от радиационного воздействия

30.09 / Освободите заложника!

31.07 / Как бабушка дважды «воскресала» на собственных похоронах

05.03 / Скандалы: «Человек без костей»

15.09 / Мнение: Среда в Шоколаднице – снова!

01.02 / Россиян предупредили об угрозе третьей волны COVID-19: Опасность сохраняется

10.01 / Cибиряки погибли от загадочной чумы

27.03 / Мнение: Фиаско хакера

18.12 / Мнение: Как раздуть мировую гражданскую войну?

29.10 / В какие города России дешевле всего улететь

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика