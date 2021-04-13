18 украинских космонавтов, о которых «забыли» на Украине

12.04.21 Автор Павел Онойко

Украинские “СМИ”, работая по указке спонсоров, в День космонавтики вспомнили только о “единственном” украинском космонавте, Леониде Каденюке. А вот о том, что Украина занимает третье место по количеству космонавтов в мире, традиционно “забыли”. Причина банальна, они летали на кораблях СССР и РФ, а не США.

«C самого начала космической эры представители Украины были в числе активных участников событий. Двое ведущих главных конструкторов — С.П.Королев (родился в Житомире, а годы юности прошли в Одессе) и В.П.Глушко (родился в Одессе, и здесь у него в юношеские годы зародилась мечта о космических полетах).

Это хорошо известные факты, но они не слишком широко отмечаются украинскими средствами массовой информации. В область забвения СМИ также попали и имена космонавтов родом с Украины», – рассказывает Михаил Иванович Рябов, председатель Одесского астрономического общества, старший научный сотрудник Одесской обсерватории Харьковского радиоастрономического института, кандидат физико-математических наук.

Число космонавтов родом с Украины составляет 19 человек, что обеспечивает ей третье место в мире. На первом месте США, на втором Россия. У Китая 11 космонавтов и недалеко то время, когда он обгонит Украину. Блестящая плеяда украинских космонавтов начинается с П.Р.Поповича, который полетел в космос в 1962 году. Вслед за ним полетел Г.В.Береговой в 1968 году (в 2021-м будет отмечаться 100-летие со дня его рождения). Третий космонавт Г.С.Шонин длительное время был связан с Одессой, полетел в 1969 году. Четвертым космонавтом стал одессит Г.Т. Добровольский, трагически погибший во время спуска космического аппарата после 23 суток полета.

Космонавт независимой Украины Л.К.Каденюк — восемнадцатый в списке космонавтов Украины — совершил полет продолжительностью 15 суток. Не умаляя его роли и активной гражданской позиции по защите космической отрасли Украины, поражают рекорды продолжительности полетов других космонавтов Украины. На первом месте по этому показателю Ю.И.Маленченко, совершивший 6 космических полетов общей продолжительностью 927 суток. На втором месте космонавт С.В. Волков, который за три полета провел в космосе 547 суток.

Больше всего космонавтов из Харьковской области. Все космонавты Украины были в общей семье советских космонавтов, и они себя, да и Украина тоже, особенно не выделяли. Однако сегодня молодежь нуждается в ярких примерах звёздных историй настоящих героев космоса — вместо тех «героев», которые навязываются многочисленными СМИ. История каждого из героев космоса достойна внимания молодежи и памяти всех поколений. Она должна войти в школьные учебники истории Украины, но не войдет, ибо такие императивы заложены пропагандистами, которые будут судиться по поводу Королева только, чтобы его не назвали советским конструктором. На остальное наплевать. Уехал бы он в США, ему бы пели осанну. А об академике Глушко сегодня даже не вспомнили…

Арцебарский Анатолий Павлович

Родился 9 сентября 1956 года в пгт. Просяна Днепропетровской области. В 1977 году закончил Харьковское высшее военное авиационное училище лётчиков и был зачислен лётчиком-инструктором учебного полка того же училища. В 1985-1991 годах проходил подготовку к космическим полётам. С 18 мая по 10 октября 1991 года возглавлял экспедицию на транспортном корабле «Союз ТМ-12» к орбитальной станции «Мир» и работы на ней. Совершил 6 выходов в открытый космос общей протяжённостью 32 часа 17 минут. С 1993 года работает в системе Российской АН, а также на руководящих должностях в разных фондах и акционерных обществах.

Береговой Георгий Васильевич (1921-1995)

Георгий Васильевич – старейший из людей, которые побывали в космосе. Родился в Фёдоровке Полтавской области. В 1941 году закончил Ворошиловскую школу военных лётчиков (сейчас г. Луганск). Во время войны совершил 186 боевых вылетов. Среди наград – звание Героя Советского Союза (26.10.1944 г.). В Одесском военном округе был лётчиком-испытателем (1948-1964), с 1963 г. – в отряде космонавтов. 26.10.1968 – 30.10.1968 на корабле «Союз-3» совершил космический полёт, во время которого отработал ручное управление и манёвры рядом с беспилотным «Союзом-2». В 1972-1987 гг. возглавлял Центр подготовки космонавтов.

Бондаренко Валентин Васильевич (1937 — 1961)

Родился в Харькове. В 1957 г. закончил Краснодарское высшее военное училище лётчиков. 27 апреля 1960 г. был зачислен в первый отряд советских космонавтов. В космос он так и не вышел, поскольку 23.03.1961 г. трагически погиб во время тренировок, вследствие пожара в сурдобарокамере. Возможно отсюда пошла легенда о погибших по время полёта советских космонавтах ещё до полёта Гагарина.

Васютин Владимир Владимирович (1952 — 2002)

Родился в Харькове, в 1973 году закончил Харьковское высшее военное училище лётчиков и стал лётчиком-инструктором учебного полка училища. Проходил подготовку к космическим полётам в 1977-1985 гг. В сентябре 1985 года вместе с Г. Гречко и А. Волковым, на корабле «Союз Т-14», прибыл на станцию «Салют-7». Работу на станции пришлось прервать досрочно вследствие болезни Васютина, и 21 ноября «Союз Т-14» вернулся на Землю. После этого Васютин работал в Военно-воздушной академии им. Ю.А. Гагарина.

Волк Игорь Петрович (1937 — 2017)

Родился в г. Змиев Харьковской области. В 1956 году окончил Кировоградское военное авиационное училище лётчиков, а в 1965 году – Школу лётчиков-испытателей. В 1979-1980 гг. проходил общекосмическую подготовку. Был космонавтом-исследователем во время полёта 17-29 июля 1984 года на комплексе «Салют-7» — «Союз Т-11» (экипаж: Джанибеков, Савицкая, Волк). По программе испытаний, сразу же после приземления, пилотировал вертолёт и самолёты ТУ-154 и МИГ-25, чтобы доказать возможность пилотировать «космический самолёт» Буран, к полёту на котором он активно готовился. Но так сложилось, что проект «Буран» ограничился только одним полётом в автоматическом режиме. Волк И.П. продолжал работать лётчиком-испытателем и до 1995 года был в составе отряда космонавтов.

Волков Александр Александрович

Родился 27 мая 1948 года в г. Горловка. Закончил Харьковское высшее военное авиационное училище лётчиков в 1970 году, после чего был лётчиком-инструктором и лётчиком-испытателем. Участник трёх космических экспедиций: «Союз Т-14» — «Салют-7» (17.09.1985 – 21.11.1985), «Союз ТМ-7» — «Мир-4» (26.11.1988 – 27.04.1989) и «Союз ТМ-13» — «Мир-10» (2.10.1991 – 25.03.1992). Две последние экспедиции он возглавлял и во время них выходил в открытый космос. В 1991-1998 годах до увольнения из вооружённых сил был командиром отряда космонавтов. С того времени принимает участие в разных проектах, связанных с авиацией. Его старший сын Сергей тоже космонавт.

Волков Сергей Александрович

Сын космонавта А.А. Волкова родился 1 апреля 1973 года в Чугуеве Харьковской области. После окончания в 1995 году Тамбовского высшего военного авиационного училища лётчиков был военным лётчиком. С 1997 года – в отряде космонавтов. Принимал участие в трёх экспедициях на МКС: 8.04.2008-24.10.2008 (дважды выходил в открытый космос), 7.06.2011-22.11.2011 (один выход в открытый космос), 2.09.2015-2.03.2016 (один выход в открытый космос). Работает ведущим специалистом отряда космонавтов.

Гидзенко Юрий Павлович

Родился 26 марта 1962 года в с. Еланец Николаевской области. В 1983 году окончил Харьковское высшее военное авиационное училище лётчиков. Служил в ВВС СССР в Одесском военном округе. В 1988-1989 годах прошёл общекосмическую подготовку. Принимал участие в трёх космических экспедициях: 3.09.1995-29.02.1996 (станция «Мир»), 31.10.2000-21.03.2001 (МКС), 25.04.2002-5.05.2002 (МКС). Во время первой дважды выходил в открытый космос.

Добровольский Георгий Тимофеевич

Добровольский Георгий Тимофеевич (1928-1971). Родился в Одессе. Во время немецко-румынской оккупации собирался стать партизаном, но был схвачен полицией. Местным жителям удалось его выкупить. В 1959 году закончил Чугуевское военное авиационное училище лётчиков. Служил в ВВС СССР. Общекосмическую подготовку прошёл в 1963-1965 годах. В период 6-29 июля 1971 года совершил космический полёт инженером-испытателем космического корабля «Союз-11» и орбитальной станции «Салют-1» (командир Владислав Волков, бортинженер Виктор Пациев). Этот полёт, на то время рекордно продолжительный (почти 24 суток) закончился трагически: экипаж погиб во время возвращения на Землю, вследствие разгерметизации спускового аппарата.

Жолобов Виталий Михайлович

Родился 18 июня 1937 г. в селе Старая Збурьевка Херсонской области. В 1959 году окончил Азербайджанский институт нефти и химии по специальности автоматики, телемеханики и электроизмерительных приборов. В отряде космонавтов с 1963 года. 6 июля 1976 года к космической станции «Алмаз» («Салют-5») отправился корабль «Союз-21» (командир Борис Волинов, бортинженер В. Жолобов). Космонавты проводили научно-технические и медико-биологические исследования и вернулись на Землю 24 августа 1976 года. В 1981 году Жолобов вышел в запас и с того времени работает на разных должностях, в частности, был ликвидатором на ЧАЭС, начальником аэрокосмогеологической партии в Сибири, председателем Херсонской облгосадминистрации. Президент Аэрокосмического общества Украины, действительный член Транспортной академии Украины.

Каденюк Леонид Константинович

Каденюк Леонид Константинович. Родился 28 января 1951 года в с. Клишковцы Черновицкой области в семье учителей. С 1971 года, после окончания Черниговского высшего военного авиационного училища лётчиков, работал лётчиком-инструктором этого училища. В 1976 году принят в отряд советских космонавтов. На протяжении 1977-2000 гг. был связан с проектом «Буран». Параллельно был лётчиком-испытателем ВВС СССР (1984-1888), закончил самолётостроительный факультет Московского авиационного института (1989 г.), прошёл подготовку, как командир транспортного корабля «Союз-ТМ» (1992 г.), изучал много советских космических кораблей и американский Space Shuttle, летал на более, чем 50 типах самолётов, в том числе американском, налетал 2400 часов. Специализировался на научных космических экспериментах по биологии, медицине, экологии. С 1995 года – в группе космонавтов Национального космического агентства Украины. Прошёл подготовку в NASA к полёту на шаттле «Колумбия», который состоялся с 19 ноября по 5 декабря 1997 года. Во время полёта Каденюк, вместе с американскими коллегами, исследовал влияние невесомости на репу, сою и мох. После полёта в звании генерал-майора работал в Генеральной военной инспекции при президенте Украины по вопросам авиации и космонавтики. Кроме научных работ (работая в Институте космических исследований) написал книгу «Миссия – Космос» (2009 г.). Умер Леонид Константинович 31 января 2018 года от сердечного приступа, во время утренней пробежки. Похоронен на Байковом кладбище в Киеве. В родном селе космонавта ему открыт памятник.

Кизим Леонид Денисович

Кизим Леонид Денисович (1941-2010). Родился в Лимане Донецкой области. В 1963 году окончил Черниговское высшее военное авиационное училище лётчиков. С 1965 года в отряде космонавтов. Был командиром трёх космических экспедиций. В первой он, О. Макаров и Г. Стрекалов ремонтировали станцию «Салют-6». Во время второй (8.02.1984-2.10.1984) работал на станции «Салют-7», при этом 6 раз выходил в открытый космос. В третьей экспедиции (13.03.1986-16.07.1986) работал на станциях «Салют-7» и «Мир». В дальнейшем работал на руководящих должностях Вооружённых сил РФ.

Левченко Анатолий Семёнович

Левченко Анатолий Семёнович (1941-1988). Родился в Краснокутске Харьковской области. В 1964 году закончил Черниговское высшее военное авиационное училище лётчиков. Служил в ВВС СССР. С 1980 года – в отряде космонавтов-исследователей. 21-29 декабря 1987 года был космонавтом-исследователем на станции «Мир», где, в частности, провёл эксперимент по управлению «Бураном» во время адаптации к невесомости, а сразу же после посадки – аналогичный эксперимент в условиях возвращения к земной гравитации. Умер от тяжёлой болезни 6 августа 1988 года.

Ляхов Владимир Афанасьевич (1941 — 2018)

Родился в Антраците Ворошиловградской (Луганской) области. В 1964 г. окончил Харьковское высшее авиационное училище лётчиков. В отряде космонавтов с 1967 года. Был командиром трёх космических экспедиций. Во время первой (25.02.1979-19.08.1979), вместе с В. Рюминым, работал на станции «Салют-6», где они совершили внеплановый выход в открытый космос, чтобы отцепить от станции антенну радиотелескопа КРТ-10. Вторая экспедиция состоялась с 27.06.1983 г. до 23.11.1983 г. (станция «Салют-7» с А. Александровым). Незадолго до возвращения на Землю космонавты дважды выходили в открытый космос для установки дополнительных панелей солнечных батарей. Во время третьей экспедиции (29.08.1988-07.09.1988), вместе с В. Поляковым и А.А. Мамандом (Афганистан), работал на станции «Мир». После полётов работал в Центре подготовки космонавтов им. Гагарина.

Маленченко Юрий Иванович

Родился 22 декабря 1961 года в г. Хрущёв (теперь Светловодск) Кировоградской области. В 1963 году окончил Харьковское высшее авиационное училище лётчиков. Служил в ВВС СССР (Одесский военный округ). С 1987 года – в отряде космонавтов. Параллельно проходил подготовку в NASA. Принимал участие в 6 космических миссиях: 1) на станцию «Мир» с Т. Мусабаевым (1.07.1994-4.11.1994), 2) на Атлантис STS-106 (8-20.09.2000), 3) на МКС с Эдвардом Лу (24.04-28.10.2003), 4) на МКС (10.10.2007 – 19.04.2008), 5) на МКС (15.07-19.11.2012), 6) на МКС (15.12.2015-18.06.2016). В открытый космос выходил, в общей сложности, 6 раз. Интересно, что во время третьего полёта он «дистанционно» женился на Катерине Дмитриевой из семьи эмигрантов из СССР, познакомившись с ней в Хьюстоне во время тренировок. Его тёща работает в NASA.

Онуфриенко Юрий Иванович

Онуфриенко Юрий Иванович. Родился 6 февраля 1961 года в с. Рясне Харьковской области. В 1982 году закончил Ейское высшее военное авиационное училище лётчиков. Служил в ВВС СССР. С 1989 года – в центре подготовки космонавтов. Первый космически полёт на станцию «Мир» (21.02.1996 – 2.09.1996) совместно с Ю. Усачёвым и американкой Ш. Люсид. Во время полёта 6 раз выходил в открытый космос. Работает в российском Центре подготовки космонавтов.

Попов Леонид Иванович

Попов Леонид Иванович. Родился 31 августа 1945 года в Александрии Кировоградской области. В 1968 году закончил Черниговское высшее военное авиационное училище лётчиков. Служил в ВВС СССР, в отряде космонавтов с 1970 года. Совершил три космических полёта: совместно с В. Рюминым на «Салют-6» (9.04.1980-11.10.1980), совместно с румынским космонавтом Д. Прунариу (14.05.1981-22.05.1981) на «Союзе-40» и совместно с А. Серебровым и С. Савицкой на «Салюте-7» (19.08.1982-27.08.1982). Далее работал в Центре подготовки космонавтов, а с 1989 года – на руководящих должностях Министерства обороны СССР и России.

Попович Павел Романович (1930-2009)

Попович Павел Романович. Родился в г. Узин Киевской области. В 1954 г. закончил Качинское военное авиационное училище лётчиков. Служил в ВВС СССР, в отряде космонавтов с 1960 года. 12-15 августа 1962 года стал участником первого группового полёта двух кораблей (А. Николаев на «Восток-3», П. Попович на «Восток-4»), во время которого, в частности, они фотографировали друг друга. По просьбе С. Королёва исполнил первую песню в космосе («Дивлюсь я на небо…»). Принимал участие в «лунной гонке» 1965-1969 гг. – подготовке полётов на Луну. Второй полёт произошёл 3-19 июля 1974 г. совместно с Ю. Артюхиным на корабле «Союз-14» к станции «Салют-3». После стыковки экипаж проводил геолого-морфологические, атмосферные, медико-биологические и другие исследования. До 1990 года был депутатом Верховной Рады УССР, а до 2009 года возглавлял Всероссийский институт сельскохозяйственных аэрофотогеодезических исследований.

Циблиев Василий Васильевич

Циблиев Василий Васильевич. Родился 20 февраля 1954 года в селе Ореховка Крымской области. В 1975 году окончил Харьковское высшее военное авиационное училище лётчиков. Служил в группе советских войск в Германии и Одесском военном округе. С 1987 года – в отряде космонавтов. Работал в системе «Роскосмоса». Возглавлял две международные космические миссии на станции «Мир», 5 раз выходил в открытый космос, во время второй экспедиции в 1997 году – на 5 часов. До 2009 года работал начальником Центра подготовки космонавтов им. Ю. Гагарина.

Шонин Георгий Степанович (1935 — 1997)

Родился в г. Ровеньки Луганской области. В детстве жил в Балте. В 1957 году закончил Ейское военно-морское авиационное училище. Служил в авиации Балтийского и Северного флотов. С 1960 года – в отряде космонавтов (первый набор). В октябре 1969 года принимал участие в первом групповом полёте трёх космических кораблей – «Союз-6», «Союз-7» и «Союз-8». Космонавты провели эксперименты по сварке в космосе, а также по выявлению с орбиты запусков баллистических ракет. После полёта до 1979 года Шонин работал в Центре подготовки космонавтов, а в дальнейшем занимал руководящие должности в Одесском военном округе и в Министерстве обороны СССР.

Сводная таблица времени пребывания в космосе космонавтов из Украины

Автор: Михаил Иванович Рябов, председатель Одесского астрономического общества, старший научный сотрудник Одесской обсерватории Харьковского радиоастрономического института, кандидат физико-математических наук.