Скандалы: Крупный бизнес эвакуирует валюту

Центральный банк России зафиксировал резкое ускорение бегства капитала из страны

Банк России опубликовал предварительную статистику по платежному балансу экономики за первый квартал, в которой зафиксировал резкое ускорение бегства крупного капитала — как из банковской системы, так и из реального сектора. Хотя чистый вывоз капитала, по данным ЦБ, снизился на 35%, до 11,8 млрд долларов, структура этих операций существенно изменилась. Если в прошлом году отток был вызван погашением внешнего долга банками и корпорациями, то в этом он стал результатом эвакуации за рубеж свободных средств и накопленной прибыли.

За январь-март российские резиденты вложили 13,4 млрд долларов в покупку иностранных активов — в 5 раз больше, чем за тот же период прошлого года, и на 60% выше суммы за весь 2020-й.

В виде прямых инвестиций компании нефинансового сектора вывели за границу 6,4 млрд долларов. Этот отток, обычно представляющий из себя «парковку» в офшорах полученных в России прибылей, ускорился в 16 раз (по сравнению с первым кварталом 2020-го) и также превысил показатель за весь прошлый год.

Банки вложили в иностранные активы 6,5 млрд долларов, что в 2,6 раза выше цифры за январь-март прошлого года.

Отток из банковской системы связан с большим притоком экспортной выручки, объясняют аналитики Росбанка. За ноябрь-февраль на валютные счета российских компаний пришло 30 млрд долларов (рекордная за 7 лет сумма), и кредитные организации разместили ее на корсчетах и депозитах за рубежом.

Что касается нефинансового сектора, то его операции — это результат «низкого уровня доверия», говорит главный экономист ING по России и СНГ Дмитрий Долгин.

Сказываются опасения новых, более жестких санкций в случае военного конфликта с Украиной, а также в рамках возможного второго пакета мер по закону о контроле за химическим и биологическим оружием США — они могут быть применены через 90 дней после первого этапа, то есть в июне этого года, отмечает аналитик «Финама» Ольга Беленькая.

Кроме того, растут доходности американских облигаций, что делает доллар привлекательнее для инвестиций — все это сигнализирует о рисках сохранения оттока капитала в ближайшие месяцы, указывает она.

Отток вместе с геополитикой давит на курс рубля. Ситуацию усугубляет то, что приток нефтедолларовых доходов остается на треть ниже прошлогоднего (45 млрд долларов за квартал против 60 млрд), тогда как спрос на валюту для импорта заметно растет (+12% по итогам квартала), отмечает Долгин.

В виде вывоза капитала Россию покинуло 70% чистого притока валюты по текущему счету платежного баланса (его сальдо ЦБ оценил в 16,8 млрд долларов за первый квартал). Как считает Долгин, это свидетельствует о том, что за рубеж отправляются не только новые прибыли, но и валютные сбережения, которые хранились внутри страны.

«Сдержать отток может помочь ужесточение монетарной политики ЦБ РФ», — говорит Станислав Мурашов, аналитик Райффайзенбанка. Регулятор начал цикл повышения процентных ставок, чтобы высокой доходностью заманить бизнес и инвесторов в рубль.

Но ЦБ не всесилен: он может попытаться затормозить процесс, но «переломить сформировавшийся тренд вряд ли получится», пессимистичен Мурашов.

Высокий вывоз капитала корпорациями делает труднодоступным для рубля укрепление до 70-72 за доллар даже в условиях нейтрализации геополитических рисков, пишет Росбанк. Обострение же обстановки способно подбросить доллар до 80 рублей, говорит Беленькая.

Если курс поднимется выше при стабильных ценах на нефть, ЦБ может рассмотреть отказ от покупки валюты для ФНБ, считает Долгин.