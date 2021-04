Советский шпион Энтони Блант передал КГБ «компромат» – письма дядей Королевы, которые показывали их глубокие симпатии к нацистам – и Кремль все еще может быть хранит их и сегодня

Копии писем, написанных герцогами Виндзорским и Кентским, отправлены в КГБ.

Письма хранились в доме королевского библиотекаря Оуэна Морсхеда, расположенном недалеко от Франкфурта.

Среди других писем, хранившихся там, была переписка между герцогами Виндзорским и Кентским и принцем Филиппом Гессенским, одним из самых могущественных приспешников Гитлера.

Блант, бывший инспектор The Queen’s Pictures, был публично разоблачен в 1979 году.

By CLAUDIA JOSEPH FOR THE MAIL ON SUNDAY

PUBLISHED: 3 April 2021

Энтони Блант передал своим русским кураторам подборку королевских писем, настолько компрометирующих, что, по словам одного из руководителей КГБ, их можно было использовать для шантажа Виндзоров.

Переписка между дядями королевы, герцогами Виндзорским и Кентским и, их немецким родственником, демонстрирует, вероятно, всю глубину их симпатий к нацистам и оказалась бы чрезвычайно неудобной, если бы она была опубликована в годы холодной войны.

Блант, уважаемый инспектор The Queen’s Pictures, был публично разоблачен как шпион только в 1979 году.

Документальный фильм Channel 4 подтвердил, что Блант (на фото с Королевой) передавал письма КГБ

Он всегда настаивал на том, что информация, которую он передавал русским, была «почти исключительно о немецких спецслужбах». Но документальный фильм Channel 4 теперь подтвердил, что Блант также делал копии королевской переписки и передавал ее непосредственно в КГБ.

Вероятно, что копии этих писем хранятся в Кремле до сих пор.

Предательство раскрыл российский шпион Юрий Модин, бывший куратор кембриджской шпионской сети, в которую входил и Блант.

Вспоминая свои встречи с Модиным, писатель и историк Роланд Перри рассказывает программе: «Я сказал ему: «Могли ли вы шантажировать членов королевской семьи? » Он сказал: «Да. Да, мы могли бы это сделать, но не стали бы». ‘

Будучи дальним родственником королевы-матери, Блант был доверенным членом Дома после того, как присоединился к Дворцу в 1945 году. Он также был агентом МИ5.

Когда война подошла к концу, король Георг VI, отец королевы, лично попросил Бланта, который говорил по-немецки, сопровождать королевского библиотекаря Оуэна Морсхеда в секретной миссии.

Им было поручено найти около 4000 писем, написанных королевой Викторией ее вдовствующей дочери императрице Виктории, которые хранились в бывшем доме последней, замке Фридрихсхоф, недалеко от Франкфурта, который тогда был оккупирован американцами.

Другая корреспонденция, хранившаяся там, включала письма между герцогами Виндзорским и Кентским и принцем Филиппом Гессенским, внуком императрицы Виктории и одним из самых влиятельных аристократических приспешников Гитлера.

Король знал, что в чужих руках письма могут оказаться очень опасными. Принц Джордж, герцог Кентский, погиб в авиакатастрофе в 1942 году.

Согласно документальному фильму, Блант переснял письма герцогов Виндзорского и Кентского своим немецким родственникам и отправил их в Москву в дипломатической почте.

Клайв Ирвинг, автор «Последней королевы», сказал программе: «Черчилль санкционировал эту миссию, так же как и Георг VI, потому что они оба понимали угрозу, потенциально вызванную знанием того, как давно эта симпатия к нацистам пронизывала королевскую семью. Если это выяснится, монархия окажется в очень большой опасности.

«Что меня удивляет, так это то, что Энтони Блант точно знал, куда идти. Блант приказал двум солдатам отправиться на место и найти эти документы ».

Чего Король и Черчилль не могли знать, так это того, что к тому времени Блант уже был двойным агентом Советов.

В период с 1951 по 1964 год Блант 11 раз давал интервью агентству МИ5, когда американское ФБР заявило своим британским коллегам, что опознало его как шпиона.

Но вместо того, чтобы отправить в тюрьму, двойному агенту предложили иммунитет, и он продолжил работать во дворце – даже получил рыцарское звание в 1956 году. Лишь в 1979 году, когда Тэтчер изгнала его, он потерял и работу и рыцарство.

Он умер в 1983 году в возрасте 75 лет.

Документальный фильм “Queen Elizabeth And The Spy In The Palace” будет показан на Channel 4 в 21:00 в воскресенье.

Кем были Кембриджская пятерка? Советские двойные агенты, потрясшие британский истеблишмент

Шпионский скандал “Кембриджской пятерки” потряс истеблишмент, советские двойные агенты были разоблачены в самом сердце многих наиболее важных британских учреждений.

Ким Филби, Гай Берджесс, Дональд Маклин и Энтони Блант встретились в Кембриджском университете, где Блант был преподавателем, а трое других – студентами.

Старший по возрасту и положению, Блант вербовал студентов на сторону Советского Союза задолго до Второй мировой войны – и они остались преданными СССР даже после начала холодной войны.

Дональд Маклин (слева) и Ким Филби (справа) также были членами печально известной шпионской сети Cambridge Five.

Филби был главой контрразведки МИ-6, Маклин был чиновником министерства иностранных дел, а Берджесс работал на Би-би-си.

Блант был самым именитым из них – он был директором Института Курто и хранителем коллекции произведений искусства королевской семьи.

В 1951 году Берджесс и Маклин были разоблачены как двойные агенты, но после предупреждения Филби им удалось бежать в Москву.

Несмотря на подозрения, окружавшие Филби, он избегал разоблачения до 1963 года, когда тоже бежал в СССР.

Блант избегал разоблачения еще дольше – только в 1979 году, когда Маргарет Тэтчер назвала его подозреваемым в Палате общин, он признался в своем предательстве и был лишен своих титулов.

«Пятый человек» в шпионской сети так и не был окончательно идентифицирован, но перебежчик из КГБ Олег Гордиевский назвал имя Джона Кэрнкросса.

История невероятного предательства инсценировалась несколько раз, в том числе в классической книге Джона ле Карре «Тинкер, портной, солдат, шпион» и в сериале BBC 2003 года под названием «Кембриджские шпионы».

Энтони Блант (слева), хранитель коллекции произведений искусства королевской семьи, был разоблачен как четвертый член кембриджской шпионской сети в 1979 году. Пятый член так и не был официально идентифицирован, хотя советский перебежчик Олег Гордиевский назвал имя бывшего британского разведчика Джона Кэрнкросса. (справа) в качестве последней ссылки