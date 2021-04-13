 

Ростуризм предложил обменять сгоревшие путевки в Турцию на поездку по Золотому кольцу России

13.04.2021, 14:45, Разное
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Из-за отмены авиасообщения с Турцией российские туристы не смогут воспользоваться купленными турами в эту страну. В Ростуризме россиянам предложили в качестве альтернативы посетить древние города Северо-Восточной Руси.

Ростуризм достиг предварительного соглашения с отечественными туроператорами об обмене купленных путевок в Турцию на туры по Золотому кольцу России. Российские туристы смогут запланировано отправиться на отдых и сохранить потраченные деньги. Россиянам представится возможность вместо Антальи и других турецких городов посетить Сергиев Посад, Переславль-Залесский, Ростов, Ярославль, Кострому, Иваново, Суздаль и Владимир.

– У наших граждан есть уникальный шанс познакомиться с древними городами Руси, которые хранят в себе уникальное историческое наследие. Усадьбы, музеи-заповедники и архитектурный ансамбль церковных сооружений в этих городах производят незабываемое впечатление. Полученный духовный и культурный опыт не сможет сравниться ни с какими пляжами Турции, — заявил представитель Ростуризма Илона Лаптева.

В Ростуризме добавили, что ситуация с коронавирусом в городах Золотого кольца России не угрожает здоровью туристов. Также не отдыхе россиян никак не скажется весенняя распутица, которая уже почти сошла на нет. Доплата за обмен путевки составит около 10% от суммы первоначальной поездки в Турцию и небольшой комиссионный сбор в пользу Ростуризма за посреднические услуги.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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