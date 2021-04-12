Прощай, Навальный! Прости, Украина: Европа не станет по-настоящему ссориться с Россией

Наталья Каневская 10.04.2021

Санкции Евросоюза против РФ все еще в силе – но насколько они действенны? Арно Калика, директор семинара по вопросам российской политики в Национальной консерватории искусств и ремесел в Париже (CNAM), сказал в интервью «Деталям»: «Если признать, что санкции неэффективны, нужно добавить, что никаких других практических мер против РФ в Европе предпринято не было. Ни на уровне ЕС, ни отдельными государствами».

Украина и РФ продолжают обвинять друг друга в провокационных маневрах по обе стороны границы, и каждый день поступают сообщения о гибели украинских военных в районе Донбасса. Обстановка там напоминает экспертам события лета 2008 года, предшествующие наступлению войск Грузии в Южной Осетии и последующему их разгрому российскими силами. Запад беспрестанно «выражает озабоченность» действиями РФ и ее сателлитов, но стоит прямо спросить: а какие практические шаги Европа и Запад в целом готовы сделать, чтобы предотвратить агрессию?

Угроза по имени Путин

По словам Арно Калики, европейцы дальше жестов не идут. «Отправка французских танков Leclerc на учения НАТО в Эстонию – это политический жест, но совершенно очевидно, что в случае возобновления военных действий в Донбассе французские танки из Эстонии туда не приедут. Никаких открыто враждебных мер со стороны Запада в отношении РФ не приходится ожидать. Более вероятно усиление уже существующей негласной поддержки украинских вооруженных сил. Благодаря ей украинская армия сегодня гораздо лучше оснащена и обучена, чем еще два-три года назад. Но очень сложно представить, что западные государства пойдут на большее, даже в случае возобновления вооруженного противостояния».

Калика считает, что события в Донбассе не обязательно будут развиваться по грузино-осетинскому сценарию 2008 года; все может сложиться еще хуже. «В демократической партии США сейчас немало политиков и высокопоставленных советников, считающих, что в случае возобновления военных действий в Донбассе Вашингтон должен направить на подмогу Украине свои войска, говорит французский политолог. – Я не думаю, что Байден решится на такой шаг. Но можно ожидать существенного усиления военной помощи Киеву. Классическая ситуация времен холодной войны. Но если Путин все же направит регулярные войска РФ в Донбасс, Запад, скорее всего, не предпримет ответных шагов».

К тому же, как бы Украина не стремилась получить членство в НАТО, там пока не готовы ее принять. «Есть определенный стандарт, которому должно соответствовать государство. претендующее на вступление в НАТО. Украине еще предстоят многочисленные внутренние реформы, пока это станет возможным. И поставки Киеву истребителей Rafale этого не изменят».

Речь идет о двух совершенно разных концепциях в международных отношениях, считает эксперт. «Согласно российской концепции, применение силы является приемлемым и утвержденным дипломатическим инструментом. Европейская позиция с прошлого века, когда применение силы было частью дипломатических отношений, совершенно изменилась: сегодня европейская дипломатия базируется на переговорном процессе, а военная мощь играет исключительно сдерживающую роль.

В Европе все были удивлены происходящим в Крыму и в Сирии. Даже ракетный удар, который нанесла каспийская флотилия по ИГ в октябре 2015 года, стал для европейцев большой неожиданностью А русские прекрасно знали, что никакого ответа на эти действия не последует.

Военная машина – сердце российской дипломатии, но для Путина Крым – уже далекое прошлое. Ему необходима новая внешняя акция, способная усилить поддержку его политики внутри страны, окончательно уничтожить Навального и его протест. Разожжет ли он вооруженный конфликт в Донбассе или на Балканах, инициирует ли новую операцию на Ближнем Востоке или поддержит вооруженный переворот в Африке – никто не знает».

В то же время Арно Калика добавляет, что и Западу тоже нужна внешняя угроза. Как минимум – многим политикам старой формации. И действия РФ приводят к «зеркальному эффекту». «Здесь тоже начинают расти оборонные бюджеты, задействовать авианосцы. И все это перед лицом угрозы по имени Путин. Мое личное мнение: Путин именно этого и добивается! Он хочет оставаться угрозой в глазах Запада».

Помимо военной сферы, РФ усиливает давление на Запад по ряду других направлений. «Контроль над информационным пространством сейчас – настоящий «конек» Москвы, и никто на Западе не ожидал, что он будет установлен так жестко и быстро. Все ключевые слова в интернете находятся под контролем их систем. Они оказывают негласное влияние на депутатов и сенаторов, они платят журналистам. Речь идет об организованной и систематической работе, – говорит Арно Калика. – Раньше они считали абсолютным оружием культуру. Сейчас ее место занял интернет. В этом смысле пандемия коронавируса сыграла им на руку, так как наша жизнь стала еще более цифровой, чем раньше».

Все международные договоры, которые РФ подписывала ранее, могут в один момент потерять силу просто потому, что Москва часто ведет себя так, будто международное право на нее не распространяется. По крайней мере в таких вопросах, как государственные границы и территориальная целостность. РФ и Запад живут в двух разных мирах, и у них совершенно разный взгляд на международные отношения и свои обязательства.

Навальному тоже, пожалуй, не стоит надеяться на Запад. «К сожалению, у европейцев нет никаких рычагов влияния по его делу. Помимо введения дополнительных санкций в отношении России, я не знаю, что ЕС может сделать для Навального. Мы ничего не предприняли ни в связи с убийством Немцова, ни в связи с убийством Политковской, ни в связи с убийствами других оппозиционеров. Когда ты все знаешь – в РФ ты больше не жилец. Если Навальный умрет в тюрьме, в течение нескольких недель в Европе будут звучать резкие осуждения, десятки людей и банков попадут под санкции, и все. Первые, кто пострадает от этих санкций – не кремлевская элита, а простые люди».

Ничего, кроме разговоров

«Евросоюз обеспокоен ухудшением ситуации в Донбассе» – заявления такого характера постоянно звучат из Брюсселя, Берлина и Парижа в последние десять дней. Однако эта обеспокоенность пока не привела к практическим шагам по снижению напряженности.

Виртуальная встреча лидеров нормандской четверки (Россия, Украина, Франция, Германия) 31 марта прошла без участия президента Украины. С тех пор ситуация в Донбассе не прекращает ухудшаться. Практическая неэффективность нормандского формата неизбежно толкает Украину к более тесному сотрудничеству с США и НАТО. В их первом телефонном разговоре президент США Джо Байден заверил своего украинского коллегу Владимира Зеленского, что Вашингтон не оставит Киев без поддержки «перед лицом российской агрессии в Донбассе и в Крыму», сообщалось в официальном заявлении Белого дома 2 апреля. Как бы в подтверждение этого, в последовавшие за этим разговором дни США перевели свои военные базы на территории Европы с уровня «возможный кризис» на уровень «потенциально неизбежный кризис». Но даже это не привело к активизации европейских участниц нормандской четверки.

В телефонном разговоре с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой 4 апреля Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель выразил обеспокоенность эскалацией в Донбассе, и пригласил украинского коллегу принять участие в заседании Совета глав МИД ЕС, 19 апреля. Но уже 6 апреля, в ходе телефонного разговора с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что лишь вступление Украины в НАТО – единственный возможный путь к решению конфликта на востоке страны.

Серьезную поддержку идея членства Украины в НАТО находит в Польше и в прибалтийских странах. Глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил 7 апреля, что Вильнюс в ближайшее время предложит участникам НАТО рассмотреть возможность предоставления Украине плана действий по членству в организации. Но в Париже и в Берлине по этому поводу высказываются достаточно сдержанно. Зам представителя правительства ФРГ Ульрике Деммер сообщила на пресс-конференции 7 апреля, что «у Украины есть право свободного выбора, однако в настоящий момент никаких дальнейших шагов по поводу ее членства в НАТО не предусмотрено». Она напомнила, что в прошлом году Украине был присвоен статус партнера с расширенными возможностями.

Немецкая пресса цитирует высказывания официального представителя МИД Германии Кристофера Бургера, который признал, что Берлин не удовлетворен темпами реализации минских соглашений – но не стал комментировать звучащие из Киева предложения о переносе места переговоров представителей нормандской четверки из Минска в другую столицу и о включении США и Польши в нормандский формат переговоров.

Недовольство Берлина вполне понятно. Экстренные переговоры трехсторонней контактной группы (ТКГ), в состав которой входят представители Украины и самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик, закончились 7 апреля полным фиаско. В тот же день представители пяти стран-участниц НАТО провели видеовстречу на тему увеличения военной активности РФ в регионе. Из стран ЕС на этом форуме присутствовали лишь Польша и Литва, а вот участниц нормандской четверки – Франции и Германии – не было.

Наталья Каневская, «Детали»

На фото: пророссийские сепаратисты в Донецке

AP Photo/ Peter Leonard