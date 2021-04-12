Принц Гарри поделился воспоминаниями о принце Филиппе: “Он был мастером барбекю и легендой стеба”

Супруг британской короны Елизаветы II принц Филипп, герцог Эдинбургский, ушел из жизни в пятницу, 9 апреля, до дожив до 100-летнего юбилея два месяца. Официальные заявления Букингемского дворца, в том числе принцев Эндрю и Эдварда, а также принцессы Анны и принца Чарльза в связи с кончиной монарха сегодня пополнились комментариями внуков.

Сначала принц Уильям, а позже и 36-летний Гарри выразили свою скорбь. Обращение от герцога Сассекского хоть и носит официальный характер, но звучит очень искренне и трогательно. Принц Гарри отметил лучшие качества не монарха, а деда, личные, человеческие.

Мой дед был человеком долга и чести. Он всегда был самим собой, отличался превосходным чувством юмора и мог запросто завладеть вниманием всех людей, когда-то находившихся с ним в одной комнате, — во многом благодаря своему обаянию, а также потому, что никто не мог догадаться, что он скажет дальше. Он запомнится как супруг самого продолжительно правящего монарха, воин с наградами, принц и герцог. Но для меня, как для многих из вас, кто также потерял любимых бабушку или дедушку в непростом прошедшем году, он был просто дедушкой: мастером барбекю, легендой стеба и невероятно дерзким человеком до самого конца жизни. Он был опорой для Ее Величества Королевы и был невероятно ей предан в течение 73 лет их брака. Я мог бы продолжать и дальше и знаю, что он прямо сейчас, держа в руках пиво, сказал бы: “О да, продолжай!”,

– описал он характер и привычки деда.

Принц Филипп и принц Гарри, 2014 год

В конце обращения принц Гарри не только поблагодарил своего ушедшего дедушку, но и отметил, что всегда его будет помнить и любить – и он, и его супруга Меган, и их сын Арчи и даже их будущая дочь.

Что ж, дедушка, спасибо тебе за службу, за преданность бабушке и за то, что ты всегда был самим собой. Нам будет очень тебя не хватать, но мы обязательно будем о тебе помнить — и вся нация, и весь мир. Ты всегда будешь занимать в сердцах Меган, Арчи, в моем сердце (а также в сердце твоей будущей правнучки) особое место, – значится в обращении.

Венценосные дед и внук были по-настоящему близки. После неожиданной смерти принцессы Дианы, матери принцев Уильяма и Гарри, герцог Эдинбургский окружил младшего внука заботой и любовью. Гарри тогда было 10 лет.

Кстати, в Instagram-аккаунте их с Меган Маркл организации Archewell подтвердили, что герцог Сассекский накануне прилетел в Лондон. Ранее об этом сообщали британские таблоиды.

Принц Филипп, принц Уильям, Чарльз Спенсер, принц Гарри и принц Чарльз на похоронах принцессы Дианы, 1997 год