Глава Роскосмоса выступит с просветительской миссией перед американскими школьниками

Руководство Роскосмоса получит из федерального бюджета 200 млрд рублей на организацию просветительской миссии, цель которой рассказать американским школьникам и студентам об изучении Вселенной и методах, позволивших отечественной корпорации превзойти NASA.

– В сегодняшнее тяжелое время нужна, как любят говорить в Кремле, мягкая сила. Иными словами пора показать, что Россия – это не только медведи и балалайки или на худой конец фигурное катание. Россия – страна высоких технологий, которая ни чем не уступает технологически большинству стран мира, включая США, а во многом их превосходит, в частности, в изучении космоса. Возможно, от юных американцев скрывают эту информацию. Им тяжело будет нам поверить, но если вы помните, то Гагарина принимала сама королева Елизавета, – пояснил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Руководитель госкорпорации пообещал подготовить для американцев вирусные ролики в TikToK и Instagram, а также провести увлекательные квесты. Победители смогут посетить Звездный городок и посидеть в рабочем кабинете Рогозина.

В настоящее время МИД России ведёт переговоры с американскими коллегами о временной приостановке санкций против главы Роскосмоса. Если просьба российской стороны не будет удовлетворена, общение со студентами состоится в формате видеоконференции.

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