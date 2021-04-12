Роскосмос планирует перейти на пуски в Minecraft

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12.04.2021, 19:18, Разное
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Начиная с 2023 года, госкорпорация Роскосмос планирует постепенно увеличивать количество космических пусков в популярной компьютерной игре Minecraft, постепенно наращивая в процентах долю таких полётов, а к 2030 году и вовсе свернёт реальные запуски.

– У пусков в Minecraft гораздо больше преимуществ. Они и дешевле, и безопаснее, учитывая, как тяжело мир проходит пандемию коронавируса. Не говоря о том, что таких пусков можно сделать намного больше и привлечь к ним большее количество желающих, особенно молодёжи. Желающих попасть в отряд космонавтов сегодня много, а добиваются своей цели – зарплаты в 80-90 тысяч рублей, единицы. Отряд космонавтов Minecraft зачастую можно сформировать из добровольцев, а побывать в космосе можно не выходя из дома, – отметил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Он добавил, что игра позволит ускорить реализацию масштабных космических проектов, которые десятилетиями находятся на стадии разработки: грузовой корабль «Орёл», космодром Восточный-2 и другие. Отечественные космонавты готовятся в Minecraft к покорению Луны, Марса, Венеры, Юпитера и других небесных тел.

– Платформа позволяет нам не проводить дорогостоящие испытания и тренировки. Оставим это кокакольной Америке. Мы же сможем выбрать удобную конфигурацию любой планеты и исправить недоработки создателей, например, изменим температуру на Марсе или сделаем наконец-то атмосферу на Луне, – заключил Рогозин.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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