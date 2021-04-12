 

Роскосмос получит 600 миллиардов рублей на продвижение торговой марки «Поехали!»

12.04.2021, 16:16, Разное
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Госкорпорация «Роскосмос» получит из бюджета дополнительное финансирование в размере 600 миллиардов рублей на развитие собственной торговой марки «Поехали!»

Выделение средств приурочено к 60-летию первого полета человека в космос.

Российское космическое ведомство в прошлом году начало процесс регистрации торговой марки и недавно процедура была завершена. Правительство России определило одним из стратегических направлений Роскосмоса в 2021 году торговлю продовольственными товарами и сувенирной продукцией. С этим и связано предоставление внушительных субсидий для космической корпорации. Теперь в Роскосмосе разрабатывают эффективную бизнес-модель для осваивания полученных бюджетных средств.

– Илон Маск открывает новые горизонты, вот недавно мартышке чип имплантировал, но и мы от него не отстаем! В этом году мы поставили себе цели действительно космических масштабов. И нам очень приятно ощущать поддержку государства. Сейчас мы заканчиваем дизайн нашей будущей продукции и скоро презентуем первые опытные образцы. Параллельно идет поиск мест для развертывания торговых палаток и ларьков, а также оформление всех сопутствующих документов. По плану запуск нового направления нашей работы состоится в начале лета, — заявил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

Рогозин добавил, что корпорация выбрала своими первыми направлениями алкоголь, кондитерские изделия и парфюмерию. Роскосмос будет выпускать водку «Гагаринка», конфеты «Королевские» и парфюм «Космический».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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