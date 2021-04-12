Принц Чарльз и принцесса Анна выступили с речью в память о принце Филиппе

Спустя два дня после смерти 99-летнего принца Филиппа члены британской королевской семьи начали выходить на связь с внешним миром. Сегодня пресс-служба Букингемского дворца опубликовала заявление 70-летней принцессы Анны, единственной дочери принца и Елизаветы II:

Вы знаете, что когда-то это произойдет, но вы никогда не будете готовы к этому. Мой отец был моим учителем, сторонником и критиком, но, в основном, примером для меня стала его жизнь и служение, которому я больше всего хотела подражать. Его способность относиться к каждому человеку как к отдельной личности со своими особенностями проявлялся в работе со всеми организациями, с которыми он работал. Для меня честь, что меня попросили пойти по его стопам, и для меня было большим удовольствием держать его в курсе их деятельности. Я знаю, как много он значил для них в Великобритании, в Содружестве и во всем мире. Я хотела бы подчеркнуть, как сильно наша семья ценит послания и воспоминания стольких людей, чьих жизней он коснулся. Нам будет его не хватать, но он оставил наследие, которое может вдохновить всех нас,

– заключила она, поблагодарив всех за присланные сообщения с соболезнованиями.

Принц Филипп и принцесса АннаА днем ранее первым из членов британской королевской семьи с прессой пообщался старший сын монархов, принц Чарльз. Он вышел из своей резиденции – Кларенс-хауса – к репортерам и проинзнес следующее:

Я хочу сказать, что мой отец, наверное, за последние 70 лет продемонстрировал замечательное, самоотверженное служение королеве, моей семье, стране и всему Содружеству. Как вы можете себе представить, мы очень сильно скучаем по моему отцу. Его невероятно любили и ценили. И, помимо всего прочего, я могу представить, он был бы глубоко тронут количеством людей в Великобритании и в других местах по всему миру, в том числе в странах Содружества, которые так же, как я, разделяют нашу потерю и нашу скорбь. Мой дорогой папа был совершенно особенным человеком, который, я думаю, прежде всего, был бы поражен реакцией и трогательными словами, которые были сказаны о нем. Наша семья очень благодарна за все. Это поддерживает нас в нашей особой утрате и в это особенно печальное время. Спасибо,

– заключил он и удалился. Младшие братья принца Чарльза – принцы Эндрю и Эдвард – также уже прокомментировали потерю отца.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от The Royal Family (@theroyalfamily)

Королева Елизавета II, принц Чарльз и принцесса Анна

Напомним, принца Филиппа не стало в минувшую пятницу в Виндзорском замке. Супруг королевы Елизаветы II не дожил до своего 100-летия всего два месяца. Свои соболезнования уже выразили десятки монарших семей и знаменитостей со всего мира. Сами Меган и Гарри тоже почтили память монарха, опубликовав заявление на сайте своей организации Archewell. В воскресенье вечером Гарри прибыл в Лондон на похороны, но без Меган – ей врачи посоветовали воздержаться от перелетов.