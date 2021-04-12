Татьяна Навка о проигрыше дочери на первенстве: “Если бы не техническая ошибка, мы были бы на пьедестале”

В воскресенье, 11 апреля, в подмосковном Подольске в ледовом дворце “Витязь” прошло первенство Московской области по фигурному катанию среди самых маленьких. Вернувшись из мини-каникул в Крыму, Надежда Пескова, дочь олимпийской чемпионки Татьяны Навки, обладательница 3-го юношеского разряда, заняла 6-ое место. Мама фигуристки в своем Instagram рассказала подписчикам, почему девочка не получила медаль:

Сегодня прошло Первенство Московской области по фигурному катанию, где в своем разряде Надя заняла 6 место. Произошла техническая ошибка камеры, и было не видно, как она докрутила элемент, в итоге нам сняли баллы за технику, и вот такой результат…

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Публикация от Tatiana Navka (@tatiana_navka)

Навка уверена, что если бы не техническая ошибка, то ее дочь и на этот раз заняла бы почетное место на пьедестале. Впрочем, Татьяна уверена, что такое может случится с любым спортсменом и не имеет претензий к судейству.

Даже с учетом того, что это все выяснили, но результат есть результат. Если бы не эта досадная техническая ошибка, то мы точно были бы на пьедестале. Но к сожалению, такая участь у спортсменов (в моем детстве тоже такое было, но как видите, это не помешало мне в итоге стать Олимпийской чемпионкой). Никто не застрахован от ошибок, как своих, так и сторонних, но это не повод опускать руки, даже наоборот, скорее стимул для дальнейшего развития!

После соревнований Надя Пескова устала настолько, что уснула у мамы на коленях в машине. Трогательным видео Татьяна поделилась в сторис:

“Моя труженица, моя маленькая девочка! Уснула, – подписала она видео.

А в качестве вознаграждения за труды мама отвезла дочку в магазин сладостей.

Татьяна Навка с дочерью Надей

Напомним, Надя Пескова, младшая дочь Татьяны Навки и Дмитрия Пескова, занимается фигурным катанием с двух лет, а уже в четыре года она впервые приняла участие в соревнованиях. Тогда ее мама, Татьяна Навка, поделилась с поклонниками своими мыслями о будущей карьере дочери:

Честно вам признаюсь, что получится из моей малышки, я не знаю, но ей еще нет и пяти лет, а она уже знает, что такое труд, что в жизни все достигается только старанием! Я очень ей горжусь! Она получает от этого занятия удовольствие, и это самое главное! Будет она чемпионкой или нет, на все воля Божия, в любом случае ничего в этой жизни не бывает просто так!

Уже сейчас в копилке юной спортсменки несколько медалей разного достоинства. Причем Татьяна Навка всегда подчеркивает, что каждая победа Нади – это исключительно ее собственная заслуга, а никак не известных родителей. И неудача на Первенстве МО тому подтверждение:

Многие пишут, что, конечно же, при таких маме и папе только первые места, но вот вам яркий пример другого.