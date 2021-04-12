Опальный принц Эндрю впервые за долгое время появился на публике и рассказал о состоянии Елизаветы II

Вчера утром сыновья королевы Великобритании Елизаветы II и принца Филиппа – 61-летний принц Эндрю и 57-летний принц Эдвард – посетили воскресную поминальную службу в Часовне всех святых на территории Виндзорского замка. Их также сопровождала 56-летняя супруга Эдварда Софи, графиня Уэссекская, и их 17-летняя дочь, леди Луиза Виндзор. Это первый более чем за год публичный выход опального принца Эндрю, который отошел от королевских обязанностей после скандала с обвинениями в изнасиловании. Однако принц сделал исключение в связи со смертью отца.

Принц Эндрю

Принц Эндрю к тому же впервые после скандала лично пообщался с журналистами. Он рассказал им о том, как вся семья переживает потерю принца Филиппа, и о состоянии своей матери, 94-летней королеве Великобритании Елизавете II:

Мы потеряли дедушку нации… Королева, как вы догадываетесь, невероятно стойкий человек. Я очень поддерживаю и жалею мою мать, которая, думаю, сейчас испытывает больше чувств, чем кто-либо еще. Она сказала, что уход из жизни принца Филиппа оставил огромную пустоту в ее жизни. Однако мы, как семья, как близкие люди, будем рядом, чтобы оказать ей необходимую поддержку,

– сказал принц Эндрю. Уход отца также прокомментировал и принц Эндрю:

Известие о его смерти стало шоком. Как бы мы ни пытались подготовить себя к чему-то подобному, это все равно стало ужасным потрясением. Мы по-прежнему не можем свыкнуться с этим очень печальным фактом. Однако я должен сказать, что мы получили невероятные сообщения от людей по всему миру о том, как много он значил для них. Мы высоко ценим такую реакцию,

– сказал он репортерам, поблагодарив всех за поддержку.

Напомним, принца Филиппа не стало в минувшую пятницу в Виндзорском замке. Супруг королевы Елизаветы II не дожил до своего 100-летия всего два месяца. Свои соболезнования уже выразили десятки монарших семей и знаменитостей со всего мира. Сами Меган и Гарри тоже почтили память монарха, опубликовав заявление на сайте своей организации Archewell.