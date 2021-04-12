 

Опальный принц Эндрю впервые за долгое время появился на публике и рассказал о состоянии Елизаветы II

12.04.2021, 13:12, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Вчера утром сыновья королевы Великобритании Елизаветы II и принца Филиппа – 61-летний принц Эндрю и 57-летний принц Эдвард – посетили воскресную поминальную службу в Часовне всех святых на территории Виндзорского замка. Их также сопровождала 56-летняя супруга Эдварда Софи, графиня Уэссекская, и их 17-летняя дочь, леди Луиза Виндзор. Это первый более чем за год публичный выход опального принца Эндрю, который отошел от королевских обязанностей после скандала с обвинениями в изнасиловании. Однако принц сделал исключение в связи со смертью отца.

Принц Эндрю

Принц Эндрю к тому же впервые после скандала лично пообщался с журналистами. Он рассказал им о том, как вся семья переживает потерю принца Филиппа, и о состоянии своей матери, 94-летней королеве Великобритании Елизавете II:

Мы потеряли дедушку нации… Королева, как вы догадываетесь, невероятно стойкий человек. Я очень поддерживаю и жалею мою мать, которая, думаю, сейчас испытывает больше чувств, чем кто-либо еще. Она сказала, что уход из жизни принца Филиппа оставил огромную пустоту в ее жизни. Однако мы, как семья, как близкие люди, будем рядом, чтобы оказать ей необходимую поддержку,

– сказал принц Эндрю. Уход отца также прокомментировал и принц Эндрю:

Известие о его смерти стало шоком. Как бы мы ни пытались подготовить себя к чему-то подобному, это все равно стало ужасным потрясением. Мы по-прежнему не можем свыкнуться с этим очень печальным фактом. Однако я должен сказать, что мы получили невероятные сообщения от людей по всему миру о том, как много он значил для них. Мы высоко ценим такую реакцию,

– сказал он репортерам, поблагодарив всех за поддержку.

Напомним, принца Филиппа не стало в минувшую пятницу в Виндзорском замке. Супруг королевы Елизаветы II не дожил до своего 100-летия всего два месяца. Свои соболезнования уже выразили десятки монарших семей и знаменитостей со всего мира. Сами Меган и Гарри тоже почтили память монарха, опубликовав заявление на сайте своей организации Archewell.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

18.02 / Звезда «Чудаков» Марджера со скандалом отстранен от съемок в четвертом фильме

15.09 / Мнение: Советский «Буран» помог китайцам взять новую космическую высоту

24.11 / Совфед назвал процент увеличения пенсий в 2021 году

17.02 / Елена Степаненко испугала поклонников своим похудением

18.03 / “Германия не ответит”: Немецкий политолог раскритиковал попытки Киева надавить на Берлин

12.10 / Мнение: Ботинок Хрущева стал оружием русофобов

24.06 / Майкл Китон о новом фильме “Основатель”: “Создав “Макдоналдс”, Рэй Крок лишил еду культа”

13.01 / The New York Times: в хаотичном мире пандемии Китай предлагает свою собственную версию свободы

20.07 / «Надо его держать»: Марина Газманова поделилась секретами счастливого брака с Олегом Газмановым

09.10 / Ида Галич заразилась коронавирусом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика