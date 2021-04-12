«Королев ничего не сделал, он просто собрал ракету по немецким чертежам» – Юрий Лоза

Музыкант Юрий Лоза высказал мнение, что конструктор Сергей Королев не сделал ничего выдающегося для запуска первого человека в космос и его заслуги слегка преувеличены.

– Я уже как-то говорил про Гагарина, что он просто лежал. Так вот почти то же самое можно сказать и про Королева. Он сидел в лагере. С математикой у него, кстати, было плохо, он с трудом отличал ноль от минуса. Собственно, поэтому его и посадили за растрату. Про него вспомнили, когда понадобились люди с техническим образованием и знанием иностранным языков. Ну а что сделал Королев? Он просто собрал ракету по чертежам Вернера фон Брауна. Всем хорошо известно, что советская ракета Р-7, на которой Гагарин летал в космос, основана на немецкой Фау-2. От Королева только требовалось по инструкции соединить детали. Вместо него справился бы любой советский школьник, занимающийся моделированием. Королев, как и Гагарин, просто попал в нужное время в нужное место. Ничего особенного в его работе нет, — сказал музыкант.

Лоза добавил, что Советский Союз редко создавал что-нибудь оригинальное. Довольно часто советские ученые заимствовали идеи своих западных коллег и копировали зарубежные разработки. При этом музыкант отметил, что необходимо поддерживать миф о силе российской науки и формировать положительный образ отечественных ученых. Заниматься прославлением иностранных изобретателей Лоза считает непатриотичным.

—