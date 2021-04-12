В родное село Юрия Гагарина провели газ

Компания «Газпром» завершила работы по газификации села Клушино в Гагаринском районе Смоленской области.

В торжественной церемонии, прошедшей 12 апреля и посвящённой первому полёту человека в космос, приняли участие глава района и председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер.

– Шестьдесят лет назад осуществилась многолетняя мечта человечества о покорении космоса. Реализовать её смог обычный человек из села Клушино – Юрий Алексеевич Гагарин. Он продемонстрировал не только большой интеллектуальный потенциал русского народа, но и показал всему миру, что наша страна – страна высоких технологий. Если Гагарин осуществил мечту человечества, то «Газпром» осуществил многолетнюю мечту жителей Клушино и символично, что именно через 60 лет со дня полёта Юрия Алексеевича мы провели газ на его родине, – заявил Миллер.

Глава «Газпрома» пообещал, что госкомпания продолжит поддерживать российскую космическую отрасль и газифицировать родные населённые пункты, в которых родились советские космонавты. В 2025 году к газу планируют подключить село Верх-Жилино в Косихинском районе Алтайского края. Церемония будет приурочена к 90-летию со дня рождения Германа Титова.

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