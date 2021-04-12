 

Принц Гарри прилетел на прощание с принцем Филиппом без Меган Маркл

12.04.2021, 10:32, Разное
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11 марта в 13:15 по лондонскому времени принц Гарри приземлился в аэропорту Хитроу. Он прибыл обычным коммерческим рейсом Британских авиалиний из Лос-Анджелеса. В аэропорту, прямо на взлетной полосе, Гарри встретил королевский кортеж и полиция. Как сообщает The Sun, принца доставили в Кенсингтонский дворец, где ближайшие дни он проведет в изоляции, ему придется соблюдать карантин. Но Гарри точно будет присутствовать на похоронах своего деда, принца Филиппа. Они, как стало известно в минувшие выходные, состоятся в субботу, 17 апреля, в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке. В официальном заявлении говорится, что церемония прощания с принцем Филиппом пройдет в узком кругу – ее посетят не более 30 человек.

Супруга Гарри – Меган Маркл – в Лондон не прилетела. Будучи на поздних сроках беременности, она осталась в США. Источники, близкие к паре, сообщили, что жена Герцога Сассекского хотела присоединиться к мужу, но наблюдающий ее врач посоветовал воздержаться от путешествий, дабы не подвергать риску здоровье будущего ребенка.

Это первый визит принца Гарри в Великобританию с тех пор, как он и его супруга отказались от королевских обязанностей. К тому же принц Гарри впервые лично встретится с членами своей семьи после их с Меган скандального интервью Опре Уинфри.

Меган Маркл и принц Гарри, ноябрь 2020 года

Напомним, принца Филиппа не стало в минувшую пятницу в Виндзорском замке. Супруг королевы Елизаветы II не дожил до своего 100-летия всего два месяца. Свои соболезнования уже выразили десятки монарших семей и знаменитостей со всего мира. Сами Меган и Гарри тоже почтили память монарха, опубликовав заявление на сайте своей организации Archewell.



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