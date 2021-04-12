Трех богатырей былинных русские украли с Украины

Каких только фантазий не возникает в головах украинских псевдоученых! Однако на фоне их бредней о древности своей страны и всех украинцев, населявших ее территорию с доисторических времен, киевское заявление о похищении Московским княжеством трех русских богатырей — просто семечки. Хотя и прекрасно характеризует степень деградации тамошней науки. Только представьте себе: украинцы обитали в тех местах еще до неандертальцев — 140 тысячелетий назад — и еще охотились на украинских мамонтов!

Да по сравнению с этими домыслами, присвоение русскими трех былинных богатырей и получение оными «российской прописки» можно было бы расценивать лишь как забавный казус. Если бы не тенденция, просматривающаяся невооруженным взглядом: поиски доказательств сверхцености украинской культуры. И неважно, что такой страны до XX века не существовало, главное — попытаться притянуть за уши хоть что-то, говорящее, что они, то есть потомки «древних укров», тоже не лыком шиты.

Копали доморощенные историки и филологи, копали да и выкопали: был де Илья Муромец вовсе не русским. И звали его не Муромцем, то есть пришедшим из-под города Мурома. Да и родился богатырь не в селе Карачарово, стоявшем в ту пору на окраине Мурома. Отыскали «копатели» другого прототипа былинного богатыря в летописях XVI века. А что, заменили одну буковку — и порядок: был Илья Муромец — стал Илья Муровец (вернее Илья Чобитько). Был город Муром — стала деревня Моровск (Муровск) аж под Черниговом. А главное, был богатырем, защитником земли русской, — стал монахом Киево-Печерской лавры Ильей Моровлянином.

Добрыню Никитича отыскать не сумели, но приписали его подвиг в победе над Змеем воеводе и дяде князя Владимира, помогавшему правителю крестить Русь (понятно это название русские тоже присвоили) и сбросить в Днепр идола Перуна. А раз жил такой в Киевской Руси, то тоже украинец!

«Отсюда, возможно, сюжет былины, где Добрыня побеждает Змея, который считался символом язычества», — сообщают на телеканале «24tv.ua».

Для Алеши Поповича изыскали имя Олешко. Принадлежало оно никакому не боярину из Ростова, а рыцарю из города Пирятин, что в Полтавской области, сражавшемуся с половцеми и печенегами.

И вообще, украинские былины передавались лишь «из уст в уста», поэтому, должно быть, не оставили о себе письменных источников до похищения их Московским княжеством. Что ж, в истории земли русской немало героев и событий — есть что попытаться присвоить потомкам «древних укров», якобы выкопавшим Черное море. Как говорится, копать вам — не перекопать!

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