 

Пожаловавшуюся на «ржавую» воду из-под крана пенсионерку отключили от водопровода

10.04.2021, 16:57, Разное
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В Астрахани 70-летняя Зинаида Матюхно пожаловалась местным СМИ на отсутствующее в течение 2 месяцев водоснабжение.

По словам женщины, Астраханьводканал отрезал её дом от водопровода после очередной жалобы на воду ненадлежащего качества.

– Вода в кране была просто ужас! Коричневый цвет, а запах не описать цензурными словами. И так уже 2 года. Подавала жалобы в водоканал. Сначала говорили, что решат проблему в кратчайшие сроки, но после очередной жалобы выгнали со словами «это не ваше дело, не лезьте в дела государства» и на следующий день у меня пропала вода. И так уже 2 месяца живу. Буду писать обращение к Президенту, — эмоционально высказалась Зинаида.

В Астраханьводканале заявили, что вода отключена у женщины за многократные нарушения при эксплуатации участка и добавили, что качество воды соответствует нормативам.

– Водоснабжение было отключено на время разбирательств после анонимной бумаги, направленной нам. В ней указаны некоторые нарушения со стороны гражданки. У неё на участке не зарегистрирована в установленном порядке теплица, дом ветхий, не красился уже 20 лет. А сама пенсионерка уже 2 месяца не платит за водоснабжение. И не слушайте её нытьё по поводу грязной воды, хотела бы пить, вырыла бы себе колодец, — сказал представитель водоканала и добавил: — В общем, дело решим в течение полугода, а сейчас у меня важная встреча, не задерживайте.

Сотрудники водоканала для урегулирования ситуации отправили женщине две двухлитровые бутылки с водой.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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