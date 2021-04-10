Рэпер DMX умер от передозировки

Американский рэпер и актер DMX (настоящее имя – Эрл Симмонс) скончался вчера в США на 51-м году жизни. Об этом сообщил журнал Rolling Stone со ссылкой на его семью.

Мы глубоко опечалены сообщением сегодня, что наш любимый человек скончался в возрасте 50 лет в больнице Уайт-Плейнс в кругу семьи после того, как в течение последних нескольких дней он был подключен к системе жизнеобеспечения. Его музыка вдохновляла множество фанатов со всего мира. Его культовое наследие будет жить вечно,

— привело издание цитату из заявления его родных. DMX

Эрл Симмонс был госпитализирован еще неделю назад, 2 апреля. По данным американских изданий, у хип-хоп артиста произошел сердечный приступ, вызванный сильной передозировкой наркотических веществ. Он поступил в реанимацию в критическом состоянии, к тому моменту кровь не поступала в его мозг около получаса. Несколько дней он провел в вегетативном состоянии на аппарате жизнеобеспечения и скончался, не приходя в сознание.

Известно, что много лет DMX боролся с зависимостью. Последний курс реабилитации он проходил в 2019 году. В апреле 2019-го он выступил на воскресной службе Канье Уэста на Coachella.

DMX и Канье Уэст