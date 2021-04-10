 

Многодетным семьям выделят бесплатные презервативы

10.04.2021, 9:35, Разное
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Правительство России приняло дополнительные меры поддержки многодетных семей (такими в законодательстве названы семьи с тремя и более детьми).

Помимо выплаты ежемесячного пособия на ребёнка и материнского капитала, им будут выделяться наборы презервативов в количестве 30 штук в месяц.

– Как вы понимаете, такие супруги часто вступают в интимную близость, и чтобы избежать заражения различными инфекциями, венерическими заболеваниями или чем-то ещё более серьёзным, правительство решило поощрить из бесплатными презервативами. Средства контрацепции будут выделяться бесплатно, чтобы супруги не тратили лишние средства из семейного бюджета, – прокомментировал инициативу министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

Он отметил, что для получения презервативов от государства не потребуется проходить бюрократические процедуры и подавать заявления. В России создан реестр многодетных семей, поэтому средства контрацепции будут доставляться по месту прописки или регистрации и вручаться счастливым родителям в принудительном порядке. В случае отказа супруги лишатся права пользоваться другими мерами государственной поддержки, такими как материнский капитал и льготная ипотека.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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