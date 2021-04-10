 

Максим Галкин объявил о разводе с Пугачёвой и переезде в Великобританию

10.04.2021, 9:08, Разное
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Пародист Максим Галкин объявил о разводе с Аллой Пугачёвой.

По словам артиста, он провёл с народной артисткой замечательные дни, которые «были для него по-настоящему счастливыми», но в его жизни наступил новый этап.

– Нам было очень хорошо с Аллой. Я благодарен ей за всё что она мне подарила. Хочу ответить всем критикам, что это была настоящая любовь, а не расчёт. Я люблю опытных сильных женщин, которые сами всего добились в жизни. Мы расстаёмся без взаимных претензий и желаем друг другу всего самого лучшего, – написал Галкин на странице в своём Instagram.

Артист добавил, что нашёл новую любовь за границей, но не назвал имя избранницы.

– Я ещё с детства был влюблён в неё, но она уже тогда была замужем и их брак был крепким, поэтому я не вмешивался. Сейчас, когда дорога открыта, я готов вспомнить молодость и поухаживать за ней. Возможно, у меня нет столько сил, как раньше, но я не сдамся без боя. Лондон, жди меня, – отметил юморист.

Галкин и Пугачёва были женаты с 2011 года и имеют двоих детей.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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