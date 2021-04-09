Вспоминаем принца Филиппа: 17 фактов о британском монархе

Сегодня, 9 апреля 2020 года, из жизни ушел принц Филипп, герцог Эдинбургский. До своего 100-летия монарх не дожил всего два месяца. HELLO.RU решил вспомнить 17 фактов о муже британской королевы Елизаветы II.

Принц Филипп 1. Принц Филипп и до брака на королеве Елизавете II был монаршей особой. Он – единственный сын принца Андрея, который в свою очередь был сыном короля Греции. Кроме того, согласно его большой родословной, принц Филипп – правнук датского короля Кристиана IX, праправнук английской королевы Виктории и российского императора Николая I.

2. От титулов принца Греческого и принца Датского ему пришлось отказаться из-за свадьбы с Елизаветой – Филипп принял англиканство. После заключения брака он получил титул герцога Эдинбургского, графа Мерионетского и барона Гринвичского.

Маленький принц Филипп в 1922 году 3. Филипп впервые увидел принцессу Елизавету на свадьбе греческой принцессы Марины и герцога Кентского в 1934 году. Тогда ему было всего 13 лет, но эта встреча стала началом любви и романа всей его жизни. В 1939-м году, когда Филипп был юным военно-морским кадетом, он и Елизавета начали дружить и тесно общаться (оба монарха были дальними родственниками королевы Виктории).

4. До женитьбы на Елизавете принц Филипп был курильщиком. Он бросил курить ровно за день до королевской свадьбы и больше никогда не возвращался к этой вредной привычке.

День свадьбы Елизаветы и Филиппа 5. Принц Филипп не был завидным женихом или выгодной партией для молодой Елизаветы. На момент свадьбы на его личном счету в банке было лишь 12 пенсов. После смерти отца их аристократический род обеднел, и в наследство Филипп получил лишь кольцо с фамильной печатью.

6. В качестве свадебного подарка принц Филипп преподнес своей невесте ювелирный браслет. Для его создания он использовал камни из диадемы своей матери.

Принц Филипп и королева Елизавета II во время одного из своих официальных визитов в 1953 году 7. В 1952 году во время пребывания в Кении принц Филипп лично сообщил своей жене, что ее отец Джордж VI умер и она стала королевой Великобритании.

8. В то время, когда Елизавета рожала принца Чарльза в 1948 году, принц Филипп коротал томительное ожидание за игрой в сквош со своим секретарем. Когда же он увидел своего первенца, то произнес: “Он похож на сливовый пудинг!”.

Елизавета II, принц Филипп, принц Чарльз и принцесса Анна

9. Принц Филипп вообще был известен своими остроумными фразами и чувством юмора, которое иногда граничило с грубостью. В Британии даже вышла книга с его цитатами. Вот одна из них: “Многие думают, что у нас царит жесткая классовая система, но ведь и герцогам случалось жениться на хористках. Некоторые даже на американках женились” (2000 год).

Принц Филипп в 50-летнем возрасте

10. Когда в 1997 году умерла принцесса Диана, юные Уильям и Гарри отказывались идти за гробом во время парада. Их дедушка решил, что мальчики будут жалеть о своем решении, и предложил пойти вместе с ними, если им от этого будет легче.

11. Глянцевые журналы не раз признавали принца одним из самых красивых мужчин Великобритании, особенно когда он был молод. Несмотря на возраст, Филипп не сдавал позиции – незадолго до его 95-летия журнал GQ поместил его на 33 место в списке самых стильно одетых знаменитостей Англии.

Принц Филипп 12. Принц Филипп не относился к людям, которым легко расставаться с любимыми вещами. В 2008 году он попросил своего портного подшить пару брюк, которые он впервые надел аж 52 года назад.

13. Каждый день принц Филипп выполнял упражнения, которым научился когда-то во время службы в военно-воздушных силах Британии, в том числе приседания и упражнения для пресса.

Принц Филипп во время официального торжества в Лондоне14. В детстве принц Филипп прожил около 7 лет во Франции со своим дядей, недалеко от Парижа. В 2008 году, когда президент Франции прибыл с официальным визитом в Англию, его жена Карла Бруни-Саркози сделала комплимент “безупречному французскому” британского монарха.

15. С тех пор, как принц Филипп основал награду герцога Эдинбургского в 1956 году, более 4 миллионов участников из 90 стран приняли участие в программе, которая призвана помочь самореализации молодых людей.

Принц Филипп и королева Елизавета II 16. Принц Филипп посетил более 170 стран по всему миру, произнес более 5 000 речей. До последнего дня он являлся председателем или членом 780 благотворительных организаций и фондов.

17. Британские СМИ писали, что принц Филипп не хочет, чтобы его похороны были торжественными и пышными. Он также не хотел бы быть похороненным в военной форме и с многочисленными наградами. Прощание с принцем, согласно его завещанию, должно пройти в часовне Сент-Джеймского дворца в Виндзоре.

Елизавета II и принц Филипп – пример любви, которая длится с юности до самой старости