 

Елизавета II примет участие в британском аналоге шоу «Давай поженимся»

09.04.2021, 20:43, Разное
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В связи со смертью принца-консорта Филиппа королева Великобритании Елизавета II заявила о намерении участвовать в шоу «Счастливая пара», послужившем образцом для создания отечественной передачи «Давай поженимся».

На руку монарха будут претендовать знаменитые британцы, в том числе и с русскими корнями.

Как стало известно из интервью ведущей шоу Лизы Стиммонс, в качестве кандидатов на роль жениха британской королевы будут приглашены трое мужчин. Один из них – российский бизнесмен, владелец известного в Великобритании футбольного клуба. Второй – бывший советский разведчик, в начале 90х перешедший на службу Великобритании. Третьим претендентом на руку Елизаветы II станет некий футболист, в своё время выступавший за лондонский «Арсенал».

Имена участников организаторы передачи не разглашают. Победитель шоу получит право стать новым принцем-консортом Великобритании, а их совместные с королевой дети смогут претендовать на британский престол.

– Мы уже несколько раз проводили выпуски с правителями, правда, иностранными. В 2008 на нашем шоу встретились Дональд и Мелания Трамп, а в 2001 году именно мы подобрали невесту Саддаму Хусейну. Мы надеемся, что Её Величество сможет обрести семейное счастье с кем-то из наших претендентов. Тем же, кого она не выберет, достанутся утешительные призы: место в Палате Лордов, орден и земельный надел в Корнуолле, – рассказала Лиза Стиммонс.

Ранее на шоу «Давай поженимся» встретились «скопинский маньяк» и Гюльчехра Бобокулова.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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