Ксения Собчак и Константин Богомолов, Владимир Познер, Рената Литвинова и другие на открытии “Художественного”

Вчера состоялось открытие обновленного кинотеатра “Художественный”, в рамках мероприятия прошла российская премьера драмы “Отец” Флориана Зеллера с Энтони Хопкинсом и Оливией Колман в главных ролях. Фильм номинирован на премию “Оскар” в шести категориях, включая “Лучший фильм”. Гостями вечера стали Рената Литвинова, Ксения Собчак и Константин Богомолов, Владимир Познер, Алексей Серебряков, Муся Тотибадзе, Алиса Хазанова, Зельфира Трегулова, Илья Стюарт, Никита Кукушкин, Александр Горчилин, Юрий Борисов, Гоша Рубчинский, Ольга Карпуть, Наталья и Мурад Османни другие.

Александр Мамут, Рената Литвинова Ксения Собчак Анна Михалкова, Наталья Гольденберг и Ингеборга Дапкунайте Зельфира Трегулова Владимир Познер, Варвара Мельникова С 9 апреля в “Художественном” начались регулярные сеансы, кинотеатр будет открыт каждый день с 9:00 до 3:00. “Художественный” представляет новый для Москвы формат исторического кинотеатра с кураторским подходом к программе. Репертуар составят избранные прокатные релизы, специальные показы, фестивали и другие события. Большинство фильмов будет демонстрироваться на языке оригинала с русскими субтитрами.



До 22 апреля в кинотеатре будут показывать номинантов на “Оскар”: в программу вошли “Минари” Ли Айзека Чуна, “Еще по одной” Томаса Винтерберга, “Довод” Кристофера Нолана, “Куда идешь, Аида?” Ясмилы Жбанич, “Девушка, подающая надежды” Эмиральд Феннел и другие картины. Также в расписании показов — новое русское кино и фестивальные хиты: например, криминальная драма “Маша” с Анной Чиповской в главной роли, “Уроки фарси” Вадима Перельмана, показанное на Сандэнсе “Розовое облако”, психологическая драма “ЗОЖ” и другие фильмы.

Наталья Османн, Мурад Османн Надежда Оболенцева Муся Тотибадзе Алиса Хазанова Таисия Вилкова Юрий Борисов и Анна Шевчук Алексей Серебряков Александр Кибовский Евгений Сангаджиев и Ксения Андрианова Виктория Толстоганова Валерия Роднянская Александр Горчилин Вячеслав Муругов, Евгения Маркова Илья Стюарт, Мурад Османн Никита Кукушкин, Анна Назарова Ульяна Добровская, Федор Дьяконов, Ольга Карпуть, Гоша Рубчинский