 

Ксения Собчак и Константин Богомолов, Владимир Познер, Рената Литвинова и другие на открытии “Художественного”

09.04.2021, 17:02, Разное
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Вчера состоялось открытие обновленного кинотеатра “Художественный”, в рамках мероприятия прошла российская премьера драмы “Отец” Флориана Зеллера с Энтони Хопкинсом и Оливией Колман в главных ролях. Фильм номинирован на премию “Оскар” в шести категориях, включая “Лучший фильм”. Гостями вечера стали Рената Литвинова, Ксения Собчак и Константин Богомолов, Владимир Познер, Алексей Серебряков, Муся Тотибадзе, Алиса Хазанова, Зельфира Трегулова, Илья Стюарт, Никита Кукушкин, Александр Горчилин, Юрий Борисов, Гоша Рубчинский, Ольга Карпуть, Наталья и Мурад Османни другие. 

Александр Мамут, Рената ЛитвиноваКсения СобчакАнна Михалкова, Наталья Гольденберг и Ингеборга ДапкунайтеЗельфира ТрегуловаВладимир Познер, Варвара Мельникова С 9 апреля в “Художественном” начались регулярные сеансы, кинотеатр будет открыт каждый день с 9:00 до 3:00. “Художественный” представляет новый для Москвы формат исторического кинотеатра с кураторским подходом к программе. Репертуар составят избранные прокатные релизы, специальные показы, фестивали и другие события. Большинство фильмов будет демонстрироваться на языке оригинала с русскими субтитрами.
 
До 22 апреля в кинотеатре будут показывать номинантов на “Оскар”: в программу вошли “Минари” Ли Айзека Чуна, “Еще по одной” Томаса Винтерберга, “Довод” Кристофера Нолана, “Куда идешь, Аида?” Ясмилы Жбанич, “Девушка, подающая надежды” Эмиральд Феннел и другие картины. Также в расписании показов — новое русское кино и фестивальные хиты: например, криминальная драма “Маша” с Анной Чиповской в главной роли, “Уроки фарси” Вадима Перельмана, показанное на Сандэнсе “Розовое облако”, психологическая драма “ЗОЖ” и другие фильмы.

Наталья Османн, Мурад ОсманнНадежда ОболенцеваМуся ТотибадзеАлиса ХазановаТаисия ВилковаЮрий Борисов и Анна ШевчукАлексей СеребряковАлександр КибовскийЕвгений Сангаджиев и Ксения АндриановаВиктория ТолстогановаВалерия РоднянскаяАлександр ГорчилинВячеслав Муругов, Евгения МарковаИлья Стюарт, Мурад ОсманнНикита Кукушкин, Анна НазароваУльяна Добровская, Федор Дьяконов, Ольга Карпуть, Гоша Рубчинский



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