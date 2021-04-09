Скандалы: Бунт «кураторов»

Почему российские вице-губернаторы отказываются заниматься внутренней политикой

В ходе подготовки к выборам 2021 года во многих регионах выросло число внутриэлитных конфликтов. Муниципалитеты всё чаще отказываются подчиняться губернаторам, единороссы дарят оппозиции поводы для ослабления партии и активизации националистических настроений. Данные вице-губернаторам на совещаниях в Кремле установки забыты, они решают собственные задачи.

Институт кураторов внутренней политики в регионах является одним из главных рычагов для централизации власти в России. Он возник в середине 1990-х годов на фоне высокой политической конкуренции и разрастания межэлитных конфликтов на местах. Губернаторам нужны были переговорщики, способные выступать посредниками и разрешать кризисные ситуации. Таковыми становились не самые статусные персоны – советники, руководители аппаратов, прочие чиновники среднего уровня. Не обладая необходимыми полномочиями, они часто не могли должным образом влиять на ситуацию в субъектах.

В нулевые годы после внесения необходимых поправок в командах губернаторов начали массово появляться заместители, в обязанность которых официально вменялся надзор за внутриполитическими процессами. Именно тогда главы регионов установили полный контроль над предвыборными процессами, нашли способы воздействия на противостоящих им мэров, начали включать своих представителей в ряды оппозиционных партий.

В 2012 году профильные заместители губернаторов были фактически включены в структуру управления президента РФ по внутренней политике, став его полномочными представителями на местах.

Кремль начал проводить для них обучающие семинары, на которых участники получали единые для всей России вводные. Одной из главных установок с тех пор и по сегодняшний день остаётся максимальная открытость власти и её активная работа с общественностью.

– Лучше слушать критику в тиши кабинета, чем на площади перед ним, – заявил на прошедшем в 2014 году семинаре бывший глава Администрации президента Сергей Иванов.

Этот тезис был повторён на семинаре в 2019 году, выступавшие на нём спикеры сформулировали четыре основных принципа работы внутриполитического блока: открытость, скромность, искренность, контроль.

В 2014 году бывший начальник управления по внутренней политике Олег Морозов поручил вице-губернаторам курировать национальную политику: «Тема межнациональных отношений в регионах распылена по различным ведомствам. Давайте договоримся раз и навсегда: ею должны заниматься вице-губернаторы по внутренней политике, которым следует отвечать за эту тему. ˂…˃ Эта работа должна вестись в ежедневном режиме, а не бить по хвостам».

Сквозной линией через все семинары проходил вопрос о необходимости контроля над предвыборными процессами. Но подход к нему со временем менялся. В 2013 году бывший замглавы Администрации президента Вячеслав Володин называл главной ошибкой идущих на выборы губернаторов «дутые рейтинги» и предупреждал: «В открытой конкуренции эти рейтинги опадут, как осенняя листва, а потом вы будете винить в этом партию».

Начиная с 2018 года рейтинг губернаторов стал одним из важнейших KPI как для глав регионов, так и для их заместителей.

Вице-губернаторы фактически превратились из субъектов, от которых ждут решения текущих проблем, в предвыборных менеджеров, организующих и курирующих ход предвыборных кампаний.

Однако многие из получаемых в Кремле вводных участники семинаров интерпретировали по своему усмотрению, что ставило под угрозу не только рейтинги власти, но и стабильность на местах. «Октагон» проанализировал ситуацию в ряде наиболее проблемных регионов РФ и выявил, какие действия кураторов внутренней политики чаще всего приводят к её ухудшению.

Игнорирование федеральных установок

В ряде случаев профильные вице-губернаторы не только не выполняют полученные в Москве указания, но и принимают прямо противоположные решения. Наиболее яркий эпизод произошёл в Свердловской области, где заместитель главы региона Сергей Бидонько настоял на участии губернатора Евгения Куйвашева в праймериз «Единой России», по итогам которых определится первая тройка в партийном списке кандидатов в депутаты Госдумы РФ. Этот ход противоречит установке, данной единороссам секретарём генсовета партии Андреем Турчаком, публично призвавшим выдвигать губернаторов в особом порядке – решением федеральных органов партии.

– Участие Куйвашева в предварительном голосовании – неоправданный риск. Оппозиция готовится к «умному голосованию», в ходе которого призовёт сторонников поддержать на праймериз другого кандидата на вхождение в первую тройку – депутата Госдумы Павла Крашенинникова. Если Крашенинников наберёт больше голосов, чем губернатор, то для Куйвашева это станет серьёзным имиджевым ударом. К нему возникнут вопросы. А оппозиция получит повод для критики власти, – пояснил инсайдер.

Отсутствие инициативы

Второй ошибкой Бидонько свердловские политики называют отказ от проведения на территории региона предварительного голосования в привычном для избирателей виде – с использованием бумажных бюллетеней.

– На территории всей области праймериз пройдут в интернете. Это создаст сложности для жителей отдалённых территорий, многие из которых до сих пор не подключены к интернету, и для лояльных к власти пожилых людей. Голосование в традиционном виде разрешено в регионах, которые сами активно добивались такой возможности. Бидонько среди них не оказалось, – пояснил собеседник издания.

Игнорирование позиции прокуратуры

Третьей ошибкой Бидонько называют допуск к праймериз действующего депутата законодательного собрания Алексея Коробейникова. Прокуратура области несколько раз обращалась к руководству регионального парламента с представлением о лишении его полномочий. До выборов этот вопрос будет поднят в очередной раз. Удовлетворив требование прокуратуры, заксобрание будет вынуждено нанести удар по электоральным позициям партотделения в целом.

Дутые результаты выборов

Несмотря на высказанную в Кремле установку избегать дутых результатов выборов, в регионах продолжают манипулировать электоральными цифрами. Вопросы, в частности, задаются заместителю руководителя администрации губернатора Пермского края, директору департамента внутренней политики Александру Смертину. До назначения на должность в феврале 2020 года он работал секретарём регионального избиркома. И уже вскоре по-прежнему курируемая им система избирательных комиссий допустила нарушения законодательства. В прошлом месяце СУ СК РФ по Пермскому краю возбудило уголовное дело по статье 142.1 УК («Фальсификация итогов голосования»). По данным следствия, на семи участках число проголосовавших на выборах губернатора избирателей было завышено более чем на 2000 человек.

Нагнетание конфликтов с элитами и муниципалитетами

Александр Смертин также не смог своевременно подавить бунт в Земском собрании Пермского муниципального района. В ноябре прошлого года местные депутаты сорвали избрание нового главы муниципалитета, отвергнув всех предложенных губернатором кандидатов. Земсобрание также попыталось лишить губернатора Дмитрия Махонина одного из рычагов, позволяющих контролировать ход выборов. Депутаты изменили порядок выдвижения кандидатов на пост председателя конкурсной комиссии, отобрав это право у главы региона в пользу местной думы. Соответствующая поправка по прошествии нескольких месяцев была отменена краевым судом.

– Смертин не смог урегулировать этот конфликт, и, если бы не вмешательство губернатора, непонятно, чем бы он закончился, – считает собеседник «Октагона» в краевых органах власти.

По схожему сценарию могли пойти в феврале выборы главы Соликамска. На них столкнулись интересы руководителей контролирующих город предприятий – «Уралкалия» и «Соликамскбумпрома». Каждая из групп лоббировала своего кандидата, Смертин неофициально поддержал позицию «Соликамскбумпрома». В ходе противостояния стороны использовали все возможные средства, вплоть до отправки фейковых писем в администрацию главы региона. Столкновение было урегулировано только после вмешательства Махонина. Несмотря на хорошие отношения с гендиректором «Соликамскбумпрома» Виктором Барановым, он согласовал кандидата от «Уралкалия».

Борьба за пост главы Александровского муниципального округа сопровождалась дракой местных депутатов с избирателями. Противостояние было нивелировано после личного посещения главой администрации губернатора Леонидом Политовым и его заместителями заседания городской думы.

Конфликты в муниципалитетах с завидной периодичностью разгораются и в ХМАО. В том числе источники «Октагона» называют заместителя главы региона Алексея Шипилова одним из негласных организаторов митинга протеста в Нефтеюганске, участники которого требовали отставки мэра Сергея Дегтярёва.

Шипилов также согласовал избрание главой Сургута бывшего замгубернатора Андрея Филатова, у которого сложились напряжённые отношения с местными элитами. Противоречия в их интересах могут стать поводом для новых конфликтов в городе.

– Сургутяне не доверяют «варягам», и у них есть на то серьёзные основания. Предыдущие пришлые менеджеры были замечены в работе лишь на свои коммерческие интересы, и именно в этом разрезе было воспринято назначение нового главы, – пояснил «Октагону» местный инсайдер.

Игнорирование интересов местных политических элит

Новые внутренние конфликты могут разгореться в Прикамье в ходе кампании по выборам депутатов Госдумы РФ. Александр Смертин привлёк к участию в ней группу политконсультантов и социологов из Ижевска, к работе которой у местных специалистов сразу возникло много вопросов. В ходе экспертных интервью ижевские эксперты представляются работниками ВЦИОМ, хотя выполняют контракт администрации губернатора.

Игнорирование национального фактора

Рост националистических настроений является одной из главных внутриполитических проблем Коми. На последнем заседании госсовета республики депутаты не просто в очередной раз раскритиковали работу губернатора и его окружения, но и делали это на языке коми. Руководителям парламента пришлось активно пользоваться услугами переводчика для продолжения заседания. Один из депутатов госсовета через несколько дней провёл митинг, участники которого призвали запретить увольнять с местных предприятий представителей народа коми и заменять их приезжими.

Незнание местных политических раскладов и традиций

На фоне непростой внутриполитической ситуации в Коми заместитель председателя правительства республики по внутренней политике Дмитрий Самоваров отказывается от общения с парламентскими оппозиционерами.

Отсутствие доверия со стороны губернатора

В ряде других регионов заместители были фактически навязаны губернаторам «сверху» и не смогли стать доверенными членами команды. Главы таких субъектов не доверяют мнению своих заместителей, создавая дополнительные центры принятия внутриполитических решений и провоцируя тем самым аппаратную неразбериху и новые конфликты.

Руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачёв заявил «Октагону», что проблема профессионализма кураторов региональной внутренней политики является одной из основных в современной России.

– Среди вице-губернаторов этого профиля есть опытные и есть неофиты. Кто-то пришёл из силовиков, кто-то – из журналистов. Как оценивать работу вице-губернаторов – по числу проблем, в решении которых они принимали участие, или по отсутствию этих проблем? Второй вариант, конечно, логичнее. Но при отсутствии проблем не заработаешь ни денег, ни славы. Так и получается, что заместители сами создают конфликтные ситуации, убеждают губернаторов, что вокруг одни враги, и потом эксплуатируют эту паранойю. Там, где можно договориться, ломают через колено, там, где можно найти быстрый компромисс, устраивают «мыльную оперу». Договариваться не наша традиция, – считает эксперт.

Константин Джултаев