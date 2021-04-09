Алла Пугачева представила новое музыкальное видео

Уже через неделю, 15 апреля, на широкие экраны выйдет картина Данилы Козловского “Чернобыль”, в котором актер не только сыграл главную роль в паре с Оксаной Акиньшиной, но и который сам срежиссировал. Премьера откладывалась несколько раз с осени прошлого года из-за пандемии коронавируса.

В преддверии релиза в сети появился музыкальный видеоклип Аллы Пугачевой. В нем Примадонна под музыку читает стихотворение Татьяны Снежиной “Мы в этой жизни только гости”. На первых кадрах Алла сидит в пустом кинозале и смотрит отрывок из нового фильма, в котором герой Данилы Козловского говорит, что хочет попасть на концерт Пугачевой. Далее камера перемещается на певицу и она читает стих под мелодию скрипки.

Алла Пугачева — это эпоха. Имя, которое знает абсолютно каждый в нашей стране. Великая певица и человек. Для меня стали колоссальным событием встреча — пусть и небольшая, но важнейшая для меня — и общая работа с Аллой Борисовной. Специально для нашего фильма Алла Борисовна совершенно гениально переосмыслила свою песню “Мы в этой жизни только гости”, новую аранжировку к которой написал прекрасный композитор картины Олег Карпачев,

— рассказал Данила Козловский.

Муж Аллы Пугачевой Максим Галкин рассказал у себя в Instagram, что он и его супруга увидела фильм в числе первых, и сама захотела исполнить произведение Татьяны Снежиной в качестве темы фильма. Также он написал, что для Аллы это не просто фильм, а личное:

Мы с Аллой месяц назад стали первыми зрителями фильма “Чернобыль” Данилы Козловского. Нам очень понравилась эта талантливая работа. Драматичная, захватывающая, не отпускающая ни на секунду кинокартина.

Для Аллы это не просто хороший фильм — это часть ее жизни, потому что в далеком 86-ом году Алла и ее коллектив поехали с концертом в Припять по просьбам ликвидаторов. Концерт прошел на открытом воздухе недалеко от места аварии. Риск был большой. Она могла отказаться, но все же поехала. Для Аллы это был не только профессиональный подвиг, но и порыв души. Это был необыкновенный концерт со слезами на глазах и долгожданными улыбками на измученных лицах людей.

И до сих пор не заживает рана от воспоминаний об этих зрителях на концерте, большинство из которых были обречены на нездоровье и даже смерть. Перед Аллой сидели самоотверженные люди, герои наших дней. Прочтенный заново отрывок из пронзительной песни Татьяны Снежиной созвучен этим воспоминаниям.

Первый трейлер, который был выпущен больше года назад, смотрите здесь.

Кадр из фильма “Чернобыль” Оксана Акиньшина и Данила Козловский в фильме “Чернобыль” Равшана Куркова в фильме “Чернобыль”