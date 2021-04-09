 

Владимир Милов засветился на сайтах QAnon

09.04.2021, 9:58, Разное
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Копаясь сегодня в одном из QAnon-сайтов, натолкнулся на любопытный коллаж из фоток мэра Нью Йорка с женой – им посвящен мой предыдущий пост, доклада ФБР о педофильской символике и фотографий Владимира Милова. https://8kun.top/qresearch/res/13164074.html#13383045
Всех их связывает использование в атрибутике своей одежды символа Boy Lover (любитель мальчиков), который, как считает ФБР, указывает на принадлежность к педофильской организации.    
Верить в эту теорию или нет – дело сугубо личное, я никого не агитирую – у QAnon достаточно сторонников во всем мире. И, поверьте, я не один из них. Просто я из тех людей, кому интересно изучить точку зрения отличную от мейнстрима. Однако если последователи Q хоть в чем-то правы, то Милов и все его окружение предстают совершенно в другом свете…  



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